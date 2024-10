Más de 1,100 proyectos en espera por falta de suministro de energía

La incapacidad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) para garantizar un servicio eléctrico confiable sigue obligando a los desarrolladores a realizar sus propias inversiones en energía con el fin de no detener sus proyectos comerciales e industriales.

Walter Perdomo, alcalde de Villanueva, Cortés, contó a LA PRENSA que hay proyectos privados detenidos porque la Enee no puede darles el suministro.

Debido a esto, desde hace muchos años en Honduras se viven dos situaciones: inversiones que no se llevan a cabo porque la estatal no puede garantizar el servicio, y empresas que se atreven e invierten en transformadores, circuitos y líneas.

Sin embargo, la Enee no ha tenido la misma evolución y solo en los últimos dos años ha comenzado a realizar algunas nuevas inversiones en subestaciones, lo cual lleva su tiempo.

Según expertos, la inversión superaría los siete mil millones de lempiras. El crecimiento comercial, residencial e industrial no se detiene; los inversionistas continúan apostando al desarrollo del país y construyen torres habitacionales, de oficinas y de usos mixtos, grandes urbanizaciones residenciales, plazas comerciales, ofibodegas, naves industriales, entre otros proyectos.

“Las empresas privadas siguen informando de dificultades para conectarse a la red o para obtener permisos para generar su propia electricidad, y no se han adjudicado nuevas licitaciones significativas durante el año”, describe uno de los párrafos del informe.

“Lógico si no hay energía, se detiene todo este desarrollo, incluso hemos tenido procesos industriales grandísimos que han tenido que instalar sus propias fuentes de energía térmica y solar, porque la Enee no tiene capacidad”, aseveró el jefe edilicio.

La Ley de Industria Eléctrica permite las inversiones privadas en caso de que la Enee no pueda dar respuesta. Aunque las autoridades aseguran que el tiempo de devolución se hace en un promedio de 24 a 36 meses, desarrolladores sostienen que el retorno de inversión tarda años.

“Creo que es importante que la Enee revise el caso de San Pedro Sula y pueda asignar los recursos para acompañar el crecimiento tan importante de la Capital Industrial, porque lo que no se puede es parar ni comprometer el desarrollo y la eficiencia de la producción nacional”.

Gustavo Boquín, presidente de la Chico, calificó a la Enee “como un muerto viviente” y que no se ha ido a la quiebra porque está amparada por el Gobierno.

Solo en la zona norte, el inversionista hondureño calcula que en un ciclo de dos años de construcción se pierden más de 3,000 millones de lempiras en nuevas inversiones por la falta de energía. “Y no le menciono la inseguridad jurídica y otros factores”, recalcó.

“La Enee mientras no se tecnifique y desde el director hasta el operario más básico sea un profesional de la energía capacitado, seguiremos teniendo los mismos problemas. La Enee no nos permite abrir nuevos centros comerciales, nuevos proyectos habitacionales, nueva infraestructura porque no tienen la capacidad de generación o de transmisión adecuada a la necesidad de la población hondureña”.

Boquín reconoce el esfuerzo de este gobierno en mejorar el servicio eléctrico, pero lamenta que no sea suficiente. “Ya hoy nos está limitando el crecimiento de la economía”.