Frenan millonaria inversión en SPS porque no hay energía

CLAVES

1. Pese a que una de las tareas de la Empresa Energía Honduras (EEH) desde que tomó el control de la distribución, medición y facturación de la energía eléctrica en 2016 era reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, hasta ahora no ha tenido los resultados esperados. Para el caso, no han logrado ingresar a las zonas que están sin medición a instalar contadores.

2. Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en un mes por apagones se pierden unos 300 millones de lempiras en el país. Son más de tres mil millones de lempiras que se pierden en un año, la zona más afectada es el valle de Sula y tanto las grandes empresas como los mipymes sufren por reducción en las ventas.

3. Para algunos expertos, la posible solución a la incapacidad de la Enee para dar energía a los nuevos proyectos es el involucramiento de inversiones del sector privado, ya sea como lo están haciendo las empresas por su propia cuenta o por medio de contratistas privados que construyen las líneas, las financian y posteriormente las cobran a sus clientes.