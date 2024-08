El alto costo de la tierra obliga a sampedranos a migrar

“Terrenos en San Pedro ya no hay, no es que no haya urbanizaciones, hay unas cuantas; pero nuevos proyectos de urbanización para vivienda, difícil. No hay espacios, y cuando hay espacios sus precios son muy altos”.

Puerto contó que preguntó por un terreno de 44,000 varas cuadradas ubicado antes de la colonia Juan Ramón Molina, bulevar del norte, con un precio de 10,000 lempiras la vara cuadrada; es decir, unos 440 millones de lempiras.

Aunque La Lima y El Progreso son municipios cercanos no son atractivos para residir por ser zonas inundables.

La sampedrana Heidy Montoya contó que ella y su esposo adquirieron una vivienda en el municipio de Choloma, motivados principalmente porque el costo era más bajo que una casa en San Pedro Sula.

“Las casas fuera de San Pedro Sula están en un millón de lempiras, las primas son accesibles; por ejemplo, yo pagué de prima 35,000 lempiras, en otros casos se pagan 50,000 lempiras de prima”.

Montoya reconoce que el tráfico vehicular desde Choloma, sobre todo en horas pico, es pesado; pero aseguró que en otras zonas es peor.

El costo de su vivienda es de 920,000 lempiras a 20 años, gracias al bono del Gobierno de 90,000 lempiras por ser una casa social. La mensualidad es de 6,500 lempiras.

Es importante destacar que en San Pedro Sula hay apenas unos tres proyectos de vivienda social y no están surgiendo nuevos.

Esto principalmente porque los fondos Banhprovi para vivienda social no están acorde a los precios actuales de la vivienda, sobre todo por el costo de la tierra.

Banhprovi aumentó el techo de crédito para la vivienda social, que pasó de L1.2 a L1.3 millones. Para vivienda de clase media se mantiene en 4 millones de lempiras, pero una casa nueva por más básica que sea en San Pedro Sula tiene un costo superior a los L2 millones.

En el valle de Sula hay un déficit superior al millón de viviendas.