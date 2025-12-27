  1. Inicio
  2. · Honduras

Deuda energética ronda los L9,000 millones y pone presión a la Enee para 2026

La Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER) estima que para 2030 la deuda del sector energético debería reducirse a entre el 28 y 30%.

Deuda energética ronda los L9,000 millones y pone presión a la Enee para 2026

Para 2025, los ingresos programados para la estatal eléctrica suman 50,441.9 millones de lempiras.

 Foto: La Prensa.
San Pedro Sula, Honduras.

El actual Gobierno cerrará el año con una deuda que podría oscilar entre 8,500 y 9,000 millones de lempiras, producto de facturas pendientes en el sector energético, según informó el presidente de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), Eduardo Benatón.

Honduras suma 1,865 muertes por accidentes de tránsito a pocos días de cerrar 2025

“El año lo vamos a cerrar con unas ocho a diez facturas pendientes, lo que representa aproximadamente entre 8,500 y 9,000 millones de lempiras en deuda”, detalló Benatón, quien añadió que la deuda acumulada alcanza alrededor de 111 millones de dólares, por lo que estas cifras marcarían prácticamente el cierre financiero del año.

El titular de AHER explicó que hasta el mes de septiembre se logró cancelar una parte de las obligaciones, por un monto cercano a 5,200 millones de lempiras, lo que, según indicó, permitió generar una mejor percepción ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, señaló que el Gobierno recurrió a la emisión de bonos para cubrir parte de los compromisos financieros; sin embargo, aclaró que no la totalidad de estos recursos se destinó al pago de deuda, ya que otra porción se cubrió mediante el flujo financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

Benatón advirtió que esta situación representará un desafío significativo para las nuevas autoridades que asumirán funciones a partir de enero, subrayando la necesidad de una planificación financiera rigurosa y sin margen para improvisaciones. “Debe existir una programación clara; no hay espacio para inventar, se requieren ideas bien estructuradas y acciones concretas”, enfatizó.

Finalmente, destacó que la estrategia clave para reducir la deuda de la Enee debe centrarse en la reducción de pérdidas. “Ese es el secreto, ese es el truco. Todos, como parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, debemos entrarle con todo a reducir la deuda a través de la disminución de pérdidas”, afirmó.

En ese sentido, proyectó que para el año 2030 Honduras debería alcanzar un nivel de deuda equivalente a entre el 28 y 30 %, como una primera etapa. Posteriormente, para 2034, el país podría aspirar a reducir las pérdidas hasta un 22 %, lo que, a su criterio, debería convertirse en el principal indicador clave de desempeño (KPI) para el sector energético nacional.

Más de L300,000 en pólvora es decomisada en operativos en SPS

Para 2025, los ingresos programados para la estatal eléctrica suman 50,441.9 millones de lempiras, sin embargo, lo ejecutado al tercer trimestre es de 63% (L31,770.8 millones), menor que el 76% de gastos (L38,520 .3 millones).

Las cuentas por cobrar suman 16,913.2 millones de lempiras, con una leve reducción interanual de 2.4% (L17,331.1 millones). La deuda en mora de la ENEE con acreedores financieros es de 16,645.62 millones de lempiras. Hay que agregar 16,486.9 millones de lempiras en deuda con los generadores de energía.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias