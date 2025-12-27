Deuda energética ronda los L9,000 millones y pone presión a la Enee para 2026

San Pedro Sula, Honduras.

El actual Gobierno cerrará el año con una deuda que podría oscilar entre 8,500 y 9,000 millones de lempiras, producto de facturas pendientes en el sector energético, según informó el presidente de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER) , Eduardo Benatón.

“El año lo vamos a cerrar con unas ocho a diez facturas pendientes, lo que representa aproximadamente entre 8,500 y 9,000 millones de lempiras en deuda”, detalló Benatón, quien añadió que la deuda acumulada alcanza alrededor de 111 millones de dólares, por lo que estas cifras marcarían prácticamente el cierre financiero del año.

El titular de AHER explicó que hasta el mes de septiembre se logró cancelar una parte de las obligaciones, por un monto cercano a 5,200 millones de lempiras, lo que, según indicó, permitió generar una mejor percepción ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, señaló que el Gobierno recurrió a la emisión de bonos para cubrir parte de los compromisos financieros; sin embargo, aclaró que no la totalidad de estos recursos se destinó al pago de deuda, ya que otra porción se cubrió mediante el flujo financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

Benatón advirtió que esta situación representará un desafío significativo para las nuevas autoridades que asumirán funciones a partir de enero, subrayando la necesidad de una planificación financiera rigurosa y sin margen para improvisaciones. “Debe existir una programación clara; no hay espacio para inventar, se requieren ideas bien estructuradas y acciones concretas”, enfatizó.

Finalmente, destacó que la estrategia clave para reducir la deuda de la Enee debe centrarse en la reducción de pérdidas. “Ese es el secreto, ese es el truco. Todos, como parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, debemos entrarle con todo a reducir la deuda a través de la disminución de pérdidas”, afirmó.

En ese sentido, proyectó que para el año 2030 Honduras debería alcanzar un nivel de deuda equivalente a entre el 28 y 30 %, como una primera etapa. Posteriormente, para 2034, el país podría aspirar a reducir las pérdidas hasta un 22 %, lo que, a su criterio, debería convertirse en el principal indicador clave de desempeño (KPI) para el sector energético nacional.