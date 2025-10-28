Pedido de actas de Roosevelt, entre motivos políticos y maniobra de distracción

Tegucigalpa, Honduras.

Fuertes reacciones han surgido entre diversos sectores de la sociedad hondureña tras la petición de Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas (FF AA), de acceder a las actas de la elección presidencial del próximo 30 de noviembre. Militares en condición de retiro la califican como la solicitud de un “furibundo militante de Libre” que responde a las ambiciones políticas del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Una fuente militar del Estado Mayor Conjunto, bajo condición de anonimato, aseguró a LA PRENSA Premium que en los últimos meses Roosevelt Hernández se ha reunido con Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, para recibir instrucciones. “Nada de lo que él (Hernández) hace es su iniciativa; a él le dan línea, le dan un guion proveniente de la coordinación de Libre (Libertad y Refundación)”, explicó. Otra fuente castrense recordó que el primer jefe del Estado Mayor Conjunto de este gobierno fue el vicealmirante José Jorge Fortín, quien al dejar el cargo fue nombrado miembro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según dijo, Hernández “por su forma de expresarse, políticamente se ve comprometido”. “Él sabe que si gana Libre fijo es ministro de Defensa; eso anda buscando”, proyectó. Romeo Vásquez Velásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas, a través de un video publicado en la red X, le pidió a Hernández no arrastrar a la institución militar en su afán por complacer al oficialismo. “No se lleve de encuentro a la institución militar al querer complacer al régimen del familión, pidiendo las actas presidenciales, porque usted sabe que es ilegal y todos lo saben”, denunció.

Función de los militares

El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos consideró que la solicitud del jefe castrense “es algo que lo mandaron a hacer”. “Este hombre es un peón de Mel Zelaya. Esas son ideas de Mel. Yo me resisto a creer que este hombre tenga los alcances para poder hacer una petición de esa naturaleza y decir con tal desfachatez que es una situación que le ordena la Constitución”, denunció. El experto explicó que la Constitución no otorga a los militares la facultad de contar votos. Aclaró que su función, en materia electoral, se limita al traslado y custodia del material electoral, bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para Barrientos, las Fuerzas Armadas deben garantizar la entrega del material a los consejos municipales, vigilar su traslado a las mesas y su retorno al almacén central que disponga el CNE. Además, están obligadas a poner a disposición todos los vehículos y camiones necesarios para esa labor. También deben velar por el orden y la seguridad del proceso, apoyando a la Policía Nacional para prevenir disturbios o impedimentos al voto. Barrientos subrayó que las Fuerzas Armadas deben asegurar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, es decir, evitar la reelección presidencial.

En la historia de Honduras “jamás un jefe de las Fuerzas Armadas había pedido copia de las actas de los resultados electorales. Tanta insistencia es sospechosa”, recordó. El abogado advirtió que esta maniobra busca sembrar miedo y confusión. Según su análisis, Libre prepara un escenario en el que, si pierde las elecciones, alegará fraude. “Luego va a salir Roosevelt diciendo: ‘Yo pedí que me dieran las actas para certificarlas y darle seguridad al proceso, pero no me las quisieron dar; esa elección es fraudulenta, nosotros no la avalamos’, y por ahí comienzan queriendo montar la constituyente”. A su juicio, este tipo de injerencias son peligrosas para el proceso electoral porque pretenden manipular de alguna manera el desarrollo del mismo, vulnerando la independencia del CNE. El abogado y analista Lester Ramírez coincidió en que la petición del militar no responde a su criterio personal. Ramírez advirtió que, al mencionar el tema de la constituyente, el Ministerio Público debería intervenir. “Lo que uno puede interpretar es que se está generando una crisis electoral que se va a trasladar a una crisis política, y que la única manera de resolverla va a ser a través de una constituyente”, alertó.

Militares no cuentan votos