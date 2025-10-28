Pedido de actas de Roosevelt, entre motivos políticos y maniobra de distracción

Fuertes reacciones han surgido entre diversos sectores de la sociedad hondureña tras la petición de Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas (FF AA), de acceder a las actas de la elección presidencial del próximo 30 de noviembre.Militares en condición de retiro la califican como la solicitud de un “furibundo militante de Libre” que responde a <b>las ambiciones políticas del expresidente Manuel Zelaya Rosales</b>.Una fuente militar del Estado Mayor Conjunto, bajo condición de anonimato, aseguró a LA PRENSA Premium que en los últimos meses Roosevelt Hernández se ha reunido con Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, para recibir instrucciones.“Nada de lo que él (Hernández) hace es su iniciativa; a él le dan línea, le dan un guion proveniente de la coordinación de Libre (Libertad y Refundación)”, explicó.Otra fuente castrense recordó que el primer jefe del Estado Mayor Conjunto de este gobierno fue el vicealmirante José Jorge Fortín, quien al dejar el cargo <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/nombran-nuevo-titular-copeco-vispera-temporada-lluvias-jose-jorge-fortin-dario-garcia-PJ19897910" target="_blank">fue nombrado miembro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco)</a>.Según dijo, Hernández “por su forma de expresarse, políticamente se ve comprometido”. “Él sabe que si gana Libre fijo es ministro de Defensa; eso anda buscando”, proyectó.Romeo Vásquez Velásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas, a través de un video publicado en la red X, le pidió a Hernández no arrastrar a la institución militar en su afán por complacer al oficialismo.“No se lleve de encuentro a la institución militar al querer complacer al régimen del familión, pidiendo las actas presidenciales, porque usted sabe que es ilegal y todos lo saben”, denunció.