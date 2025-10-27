Constitución prohíbe que las FF AA accedan al acta presidencial, pese a lo que afirma Roosevelt Hernández

El artículo 51, además, establece que la administración, logística y los procedimientos técnicos del proceso electoral son atribuciones exclusivas del CNE.El abogado constitucionalista Kenneth Madrid opinó que no existe fundamento jurídico para que las Fuerzas Armadas tengan acceso a los resultados electorales.“El artículo 272 (de la Constitución) es claro: la labor de las Fuerzas Armadas se limita a custodiar, vigilar y transportar el material electoral. No se les otorga ninguna facultad adicional”, explicó.Por su parte, el abogado Germán Licona calificó la solicitud de Hernández como una postura injerencista.“La Constitución ya le otorga esas atribuciones al CNE. Él debe respetar esas funciones y evitar asumir roles que no le competen”, comentó.