Nacen tres niñas por vitrificación embrionaria en Honduras

“Me inspiro mucho en el corazón de los papás porque he visto desde marzo de 2001, cuando comenzó la fertilización in vitro en Honduras , cómo hemos evolucionado y estamos aplicando otras técnicas asistidas”, remarcó.

“La vitrificación es un componente rutinario e importante de los centros de fertilización in vitro que se ha utilizado en Honduras desde que iniciaron estos procedimientos el 6 de marzo de 2001 únicamente con el propósito de criopreservar, y no fue hasta que hace aproximadamente 2 años con el uso de la triptolerina en pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos que se empezó a transferir embriones en forma diferida, ya cuando las condiciones del endometrio y de la madre son las adecuadas”, dijo.

“En el mundo esto es algo muy normal, de hecho en España el 8% de los niños nacidos en el año 2021 fueron concebidos mediante la fertilización in vitro y aunque es cierto que en Honduras la vitrificación embrionaria aún es un tema tabú por el poco conocimiento que existe; en el mundo, según la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva (ESHRE) para el año 2022, el 75% de los embriones que se logran por fertilización in vitro serán vitrificados antes de ser transferidos. De esta forma los resultados obtenidos y las experiencias narradas por los padres harán que en nuestro país sea reconocido como un procedimiento científico y que abre toda una ventana de esperanzas para las miles de parejas que sufren por su infertilidad ”, concluyó el médico.

“Pasamos por varios tratamientos y ninguno daba resultado. Luego nos sometimos al tratamiento de vitrificación embrionaria, no conocíamos nada de ello. Estuvimos en tratamiento dos años y medio con el doctor Bueso, pero llevábamos ya tres con otros médicos”.Recuerdan que el proceso fue largo y complejo, no fue fácil, “hubo momentos en que dije ya no más, le pedía muchísimo a Dios que pusiera en mí tanto el querer como el hacer, que me diera fuerzas física y emocional”.

“Somos una pareja cristiana que cumpliremos ocho años de casados. Tratamos de concebir de manera natural, pero no lo lográbamos, nos sentíamos frustrados porque deseábamos tanto tener a nuestro bebé. Cuando me hacía una prueba de embarazo, cerraba mis ojos y decía en el nombre de Dios esta vez sí, cuando los abría el resultado era negativo, me llenaba de tristeza, impotencia y así pasé por años”, dice Elsa. Recuerda que se repetía una y otra vez más, “mi bebé está en los pensamientos de Dios, ¡pronto vendrá!”.

Mayte y Henry pasan ya los 40 años de edad y este mes cumplen 14 de casados. Ellos siempre creyeron que Dios les enviaría un hijo. Su fe y los avances médicos cumplieron su sueño. Pasaron tres años y no lograban el ansiado embarazo.

“Todos los meses cuando llegaba el período a Mayte nos invadía la tristeza porque las pruebas seguían saliendo negativas”, recuerda la pareja.

Comenzaron las visitas con especialistas, pero sin resultados. Ellos desconocían de procesos nuevos para lograr el embarazo con técnicas diferentes a la concepción natural y además que ya se realizaban en el país.

Llegaron al Centro de Fertilidad del Hospital del Valle con esperanza y sin siquiera imaginarse que se convertirían en la primera pareja que daría a luz mediante la vitrificación embrionaria en Honduras.

Comenzaron a buscar todo tipo de tratamientos desde el 2011 y el 2012 comenzaron el proceso que culminó en febrero de este año. Mayte recuerda que no fue fácil.

“El doctor Eduardo Bueso siempre nos hizo saber que no era algo que se conseguía de la noche a la mañana y había que tener paciencia y fe”, dice Mayte.

“Teníamos que agotar todos los métodos naturales y ahí entendimos que no era un proceso mágico. Los médicos harían todo lo que estuviera en sus manos”, recuerda Henry.

“Cuando tuvimos el último intento fallido tirada en el piso de la casas le grité a Dios que estaba bien que no me diera a mi hijo, pero eso no significaba que yo iba a dejar de amarlo y servirlo y que mi relación con él no iba a cambiar”.A los 22 días de esa crisis el doctor me llamó y me dijo que teníamos que seguir.

“Yo estaba decepcionada de la situación y el doctor me alentó a seguir”.A pesar de todos los fracasas no perdimos la fe. Fuimos y reanudamos el proceso. A los 15 días teníamos que hacernos nuevamente los exámenes. Yo le dije a mi esposa que no nos hiciéramos exámenes, pero compramos una prueba casera y vimos que apareció apenas una rayita lo que nos entristeció. Entonces le dije a mi esposa esperemos que en la instrucción dice que hay que esperar y entonces fue marcándose la segunda rayita y comenzamos a brincar de la felicidad”, dice Henry.

“Llamamos al doctor y nos dijo: ‘Están hasta los queques’, nos mandó a hacer un examen de sangre que nos confirmó el embarazo”, recuerda la pareja.

Henry recuerda con agrado que su esposa lo aborreció y hasta su olor la incomodaba. Llegó el día y Mayte dio a luz en medio de la pandemia a través de un tratamiento innovador en Honduras a María del Milagro. Hoy son padres felices que motivan a parejas con problemas de infertilidad a luchar, buscar ayuda médica y sobre todo a no perder la fe.