Inteligencia militar identifica a colectivos de Libre en Cortés

Mientras Ríos defiende que la labor de los colectivos es meramente electoral, fuentes consultadas dijeron que podrían tener un papel conflictivo durante las votaciones del 30 de noviembre.Dentro de las Fuerzas Armadas hay dos facciones, una que sigue la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/cronologia-conflictos-roosevelt-hernandez-fuerzas-armadas-medios-cossette-GJ28121623" target="_blank">línea del jefe militar Hernández</a> y otro que lo adversan. Esta facción, desde 2022, le da seguimiento a la facción anárquica de Libre.Uno de estos oficiales señaló al coronel Alan Barahona Rosales, conocido como “Chóngolo”, como responsable de haber entrenado a miembros de estos grupos violentos. Barahona Rosales fue edecán de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/mel-zelaya-reacciona-denuncia-fiscal-general-johel-zelaya-supuesto-plan-asesinarlo-FF27007376" target="_blank">Manuel Zelaya Rosales</a> cuando este fue presidente (2006-2009).