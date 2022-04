$!Hondureñas pagan hasta L150,000 por cirugías para verse más atractivas

Aunque Honduras ha sido golpeada económicamente por la pandemia del covid-19, cuyos primeros casos se registraron a mediados del mes de marzo de 2020, hombres y mujeres no transmiten señales de sacrificar los gastos encaminados a tratamientos de belleza. Pese a que en este momento el país enfrenta una crisis económica peor que en otros tiempos, las personas siguen buscando a toda costa mejorar su autoestima, sacar de sus ahorros y hasta endeudarse para llegar al quirófano.

No cabe duda que sigue creciendo el número de personas asiduas al bisturí y de los procedimientos estéticos para ayudar a que la edad no sea notoria, mantener más tiempo su belleza o resaltar sus atributos. Muchos hombres y mujeres viven encerrados en su apariencia e invierten cuantiosas sumas de dinero para formar parte del canon de belleza.

No siempre es necesario acudir al gimnasio durante largas jornadas o mantener una dieta rígida para tener un “cuerpo perfecto”, la belleza ha llevado a las cirugías plásticas a posicionarse en los primeros procedimientos quirúrgicos a nivel de país.

La búsqueda de la belleza ya no es solo exclusiva para las catrachas y en la moda son muchos los hombres hondureños que buscan hacerse un retoque para lucir mejor.

Los nombres y apellidos que aparecen en la lista de testimonios de esta pieza periodística no son reales, fueron ocultos por petición de los relatantes.

“En realidad no me da pesar gastar en cirugías plásticas porque me siento bien conmigo misma”, comenta una joven de 25 años que destinó el año pasado más de 100,000 lempiras al contado en una mamoplastía (aumento de senos) al interior de una clínica de San Pedro Sula.

De su lado, una universitaria de nombre Andrea O. cuenta que en enero de este año gastó una gran parte de sus ahorros para subir los glúteos y así lucir esbelta. Argumenta que “di con todo gusto una gran parte de mi dinero para ciugías porque era para sentirme mejor”.

Ricardo confesó que dejó las comodidades de un apartamento que tenía en la colonia Trejo para irse a uno más pequeño en el barrio Las Acacias, siempre en San Pedro Sula, debido a que una cirugía que se prácticó en los glúteos lo descapitalizó.