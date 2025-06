“Me dieron uno y no me di cuenta”: Internautas denuncian que billetes G5 ya circulan en la economía

Tegucigalpa, Honduras

La circulación de billetes falsos en Honduras ya no es una sospecha aislada. Tras la investigación de LA PRENSA Premium sobre los billetes G5 falsificados, decenas de internautas han compartido en redes sociales experiencias personales, alertando sobre cómo estos billetes adulterados están infiltrándose en la economía cotidiana.

"Vendí un pollo chuco y me pagaron con -un billete falso- de L200", “Me dieron uno, pero era de noche y no me di cuenta”, “Para unos es cuestión de risa, pero para los que trabajamos duro, nos duele que nos roben de esa manera. Nos roban nuestro producto y nuestro dinero sano", "Se necesitan penas severas urgentes", "Santísimo Dios y a veces que uno no se fija, gracias por compartir esas noticias", escribieron algunos usuarios en redes sociales.

Otros usuarios contaron que recibieron billetes falsos en pulperías, mientras algunos comenzaron a etiquetar a familiares y amigos en redes sociales para alertarlos sobre este fenómeno creciente y prevenir que también sean víctimas.

Los testimonios reflejaron un patrón y es que los billetes falsos, principalmente de denominación L200 y L500, se están colando con facilidad en transacciones informales y cotidianas, donde no hay uso de herramientas para detectar la veracidad de estos billetes.

A pesar de las advertencias, muchos internautas coincidieron en que diferenciar los billetes falsos de los verdaderos no es sencillo, debido al alto nivel de imitación con el que están siendo elaborados.

Los internautas reconocieron la popularidad de los billetes falsos, especialmente en las plataformas digitales como TikTok, donde son ofrecidos sin tapujos y entregados hasta en sobres.

"Son tan cínicos esos estafadores que mandan mensajes por WhatsApp ofreciendo los billetes falsos y ofreciendo mandarlos por empresas de envíos, dicen que ya saben cómo mandarlos sin que se den cuenta que son billetes falsos, ¿Y la autoridad dónde está?", cuestionó un internauta.