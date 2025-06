En cuatro minutos compramos billetes falsos G5 en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Probablemente en sus manos ya haya tenido un billete falsificado y, sin saberlo, lo utilizó para pagar un bien o servicio. Esto se debe a la alta calidad con la que son elaborados estos billetes y a que, en general, no estamos atentos para detectarlos.

Con el fin de demostrar la facilidad con la que son adquiridos los billetes falsificados y en aras de alertar a la ciudadanía, la Unidad de Investigación y Datos de LA PRENSA Premium decidió comprar varios billetes haciendo contactos con decenas de compradores que compiten ofreciendo calidad, discreción, garantía, así como las recomendaciones para no ser detectado durante una compra.

Una de las cuentas identificada como “Billetes G5” respondió: Comprador 1: Vi tu publicación y me interesa. Vendedor Billete G5 : Perfecto, trabajamos con billetes G5.Comprador 1: Me interesa, pero no sé mucho de eso.

Vendedor Billete G5: En el único lugar donde no recomiendo llevar los billetes es a los bancos.

Comprador 1: Eso le iba a preguntar si hay falla con ir a los bancos.

Vendedor Billete G5: En los bancos no es recomendable, ya ir a las tiendas sí, tengo clientes que han comprado IPhone, bueno yo ando el 16 pro Max así.

Comprador 1: ¿Y en los cajeros funcionan?

Vendedor Billete G5: Nunca he probado, lo que hacen los clientes es ir a hacer un depósito a algún agente.

Los precios que nos ofrecieron durante las consultas fue de pagar 2,600 lempiras y hacernos la entrega de 5,000 lempiras falsos o G5, de L3,100 por 6,000 G5, de L4,100 por 8,000G5 y por L5,100 la cantidad de 10,000G5.