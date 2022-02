$!El 60% de escuelas rurales dan clases semipresenciales en Honduras

Con la llegada del covid-19 al país en 2020, las clases se empezaron a impartir a través de Internet y dispositivos electrónicos; aunque actualmente no hay datos de cuál es la cobertura educativa en cada área, los expertos estiman que la desigualdad se incrementó.

Los bajos ingresos de las familias que habitan en las comunidades rurales ha hecho que por mucho tiempo una gran cantidad de niños y jóvenes no logren ingresar a la escuela.

Antes de la pandemia, el 37.2% de los niños y jóvenes de entre 3 y 17 años no asistían a ningún centro de enseñanza y la exclusión era mayor en la zona rural con un 57.8%, y un 42.2% en la zona urbana, según establece la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 2019.

Esos indicadores obligan a los padres y docentes a regresar a las aulas, a pesar de que muchos de los centros educativos no cuentan con las condiciones de infraestructura y sistemas hidrosanitarios necesarios para retornar.

“En el caso de la virtualidad , la desigualdad se manifiesta aún más, porque por un lado está el bajo ingreso, pero por otro en algunas zonas rurales no hay acceso a Internet y en otras ni siquiera acceso a telefonía, entonces mucho menos pensemos que van a tener dispositivos, computadoras o tabletas para recibir clases”, indicó Rusbel Hernández, investigador del Obervatorio Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán ( Upnfm ).

Basta con ver los datos de acceso a Internet en el país para darse cuenta que muchos niños y jóvenes de las zonas rurales no pudieron acceder a la educación; según datos de la Encuesta Permanente de Hogares en 2021, de los 4.6 millones de personas con acceso a Internet en el país, apenas 1.3 millones ( 29.4%) son de la zona rural, de estos, unos 512,000 utilizaban Internet para su educación.

“Los padres de familia han hecho y buscado la forma de cómo dotar del material de bioseguridad y aquí el Estado ha sido irresponsable porque no ha enviado ni siquiera presupuesto para mascarillas y gel”, dijo.

La escuela cuenta con apenas cuatro aulas para atender a más de 150 alumnos, no hay electricidad ni sanitarios y faltan unos 100 pupitres, que fueron robados por delincuentes de la zona.

En el centro de educación básica Comunidad Económica Europea , en la colonia 16 de Mayo del municipio de Danlí , los padres ven con urgencia que se regrese a la escuela, pero las condiciones de infraestructura no lo permiten.

Los padres de familia, que son personas de escasos recursos y la mayoría vive del reciclaje, manifiestan que este año deberán sacar a sus hijos del sistema porque ya no pueden seguir costeando las clases virtuales.

La directora de la escuela Zoila Portillo se encuentra entre la espada y la pared: “Por un lado los padres dicen que ya no pueden seguir en clases virtuales, pero por otro no tenemos las condiciones, tenemos que ver cómo hacemos para que los niños no dejen de estudiar”, dijo la docente.

Otro de los casos es el del jardín de niños Elvia Aplícano de Licona, en Yuscarán, el centro está en un edificio antiguo, por lo que el techo y las paredes de adobe están a punto de caerse.

Las maestras llevan años solicitando ayuda al Estado para mejorar las condiciones del inmueble, pero no tienen ninguna respuesta. De no obtener la ayuda, este año es imposible volver a clases, indicaron las docentes.

Los maestros y padres de familia hicieron un llamado a las autoridades de Educación para que les ayuden a mejorar las condiciones de los centros para que puedan reabrir y seguir impartiendo el pan del saber a los alumnos.