El fracaso de las clases virtuales: “siento que en la casa casi no aprendo”

Y, extrañamente la tarea no fue ejecutada por autoridades educativas, sino por padres de familia de los estudiantes que se encontraron con material didáctico fundido con el lodo, lo cual junto con la falta de agua y energía imposibilita el regreso a clases como lo ordenó el Gobierno.

3. El niño Óscar Antonio Ramos Guzmán, del centro básico José Trinidad Reyes de San Manuel, declara que en casa casi no aprende y que quiere volver a su escuela.

1. No será obligatorio ir a clases con uniforme y el padre que no tenga todos los documentos para realizar la matrícula los podrá llevar en el transcurso del año.

“Me gustaría regresar a la escuela. Siento que en la casa casi no aprendo, me aburro bastante por celular, me gustaría que reparen mi escuela”, dijo Óscar Antonio Ramos Guzmán.

Un equipo de LA PRENSA constató cómo los padres juntaron en una pila, en el patio de la escuela, los libros fundidos con lodo, con los cuales los escolares aprendieron de matemáticas, español, estudios sociales y ciencias naturales, principalmente.En esta escuela, del municipio de San Manuel, la pérdida fue total, según Quintín Reyes Banegas, director del centro.

“Las tormentas dañaron el sistema eléctrico, arrancaron los portones, arruinaron 30 computadoras, destruyeron las paredes y pupitres e hicieron colapsar el pozo que nos suministraba agua. Ahora se debe cavar un nuevo pozo y comprar dos bombas nuevas, pero no hay recursos.No tenemos las condiciones mínimas para poder operar, junto a los padres llevamos tres limpiezas con esta. Esto es lamentable porque somos un centro con 750 alumnos, o sea la matrícula más numerosa del municipio. Además del jardín de niños, con lo cual sumamos 800. Tenemos cero pupitres y cero pizarras, así que debemos iniciar el año lectivo con clases virtuales, pero esto no es fácil. A los estudiantes que no tienen recursos, debemos apoyarlos con cuadernillos y fotocopias, así combatimos la deserción”, explicó Reyes.

El docente agregó que todavía les falta hacer más limpiezas, pues no han terminado de sacar los desperdicios.