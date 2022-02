$!El 80% de las escuelas de Honduras no están aptas para el regreso a clases

“Escuchamos que se iniciarían las clases, pero sabemos que en nuestra escuela eso no pasará porque no tenemos aulas ni pupitres, con las inundaciones fueron destruidas y ya no queremos recibir clases en la galera o bajo los árboles”, expresó Jeremy Herrera, quien a sus 9 años está por cursar quinto grado en la escuela Oswaldo López Arellano, de la aldea Flores de Oriente, en La Lima.

El Gobierno de Xiomara Castro anunció que después de 22 meses de ausentarse de las aulas escolares por la pandemia del covid-19, miles de estudiantes regresarán de manera presencial; sin embargo, las condiciones de muchos centros educativos del país no son aptas para el retorno.

Se necesita una millonaria inversión para que las escuelas y colegios de Honduras sean lugares seguros para unos dos millones de estudiantes.