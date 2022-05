Empresas readecuarán sus relaciones con empleados por hora

Asesoría legal

La disposición legislativa ha creado incertidumbre entre los empresarios de la zona norte, una de las regiones donde más plazas hay bajo esta modalidad.

Para despejar las dudas, Luis Maljik, director legal de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, se ha dado a la tarea de orientar a los agremiados para que actúen con base en la ley.

Apuntó a que “en primer lugar hay que tener en cuenta que el artículo 2 del decreto de derogación indica que a partir de que entra en vigencia el mismo, todos los trabajadores que fueron contratados bajo esta modalidad pasan a gozar de los derechos y garantías que les concede tanto la Constitución de la República, Código del Trabajo y otros instrumentos internacionales de los cuales Honduras forma parte; por ejemplo, la Ley del Salario Mínimo”.

“Entonces, lo que deben hacer en pro de los trabajadores es readecuar sus relaciones laborales. Lo que ya conocíamos del Código del Trabajo en materia de vacaciones, que la Ley de Empleo por Hora establecía ciertas limitantes donde se podía llegar hasta un máximo de 12 días de vacaciones, el Código del Trabajo indica que incluso puede llegar hasta 20 días, dependiendo de la actividad laboral. Adecuar sus relaciones en temas del salario a pagar a los empleados, la forma en cómo se paga el decimotercero y decimocuarto mes de salario. Y por otro lado también el tema de la antigüedad”, precisó.

Según Maljik, la derogatoria entrará en vigor dentro de 60 días, lo que indica que si en este tiempo se llegara a concluir un contrato o una relación laboral, el empresario no incurrirá en penalidad. “Sería penalizado quien utilizando el decreto lo tome como una causal de despido. Ahí sí tiene implicaciones civiles, administrativas y penales”.

Contrario a lo que se cree, que la derogatoria causará una ola de despidos masivos, Malik fue claro. “Hablaba con alguien del gremio de call center y me decían que en su caso concreto, su idea no era recurrir a los despidos masivos. No es su intención de proceder. Ellos como empresa necesitan a los trabajadores, y los trabajadores desean mantener su trabajo. Esperamos que no se vayan a producir esta clase de despidos”.