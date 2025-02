$!“Abogada y con 2 maestrías, apliqué a 50 empresas y jamás me contrataron”

La sobrecualificación

“¿Por qué no me han contratado?”, es una pregunta que retumba en la mente de miles de jóvenes como Verónica (nombre ficticio a petición de la entrevistada), de 34 años, con tres títulos bajo el brazo: abogada, Máster en Derecho Empresarial y Máster en Derecho Ambiental.

No es el trabajo que imaginó después de años de estudio y esfuerzo, y sabe bien que el salario no corresponde a su preparación, aún así lo acepta con pragmatismo. “No es ciencia, no es leyes”, dijo con resignación, pero también reconoce una realidad innegable: en un call center siempre habrá una puerta abierta y en un país con tanto desempleo, eso, al menos, es un alivio.

Con el tiempo comprendió que aferrarse a un solo camino podía ser una trampa. Reflexionó que “he tenido muchas lecciones de vida, esto me ha enseñado que uno no puede enfocarse en un solo camino, ahora quiero salirme de la caja y consolidar mi negocio, no voy a seguir aplicando, porque uno toca la puerta tantas veces, que si ya no se puede abrir, hay que seguir otro rumbo”.

“Aunque he seguido aplicando, ya me di por vencida”, admitió, la ilusión de ejercer en su área quedó atrás. “Estoy emprendiendo con un negocio, nada que ver con el área legal, es familiar y me estoy enfocando en eso”, agregó.

“Hasta la fecha no sé por qué me rechazan, seguirá siendo un misterio para mí, no ha sido fácil que estén cerrando las puertas, incluso, durante algún momento quise pedirles retroalimentación para mí, para saber qué pasaba”, dijo.

La noticia la tomó por sorpresa, “ni me jefa inmediata lo sabía, de pronto me notificó Recursos Humanos sobre el despido”, sin muchas explicaciones, solo un mensaje frío, burocrático, pero ella intuía la razón.

Después de tanta espera surgió una vacante en una institución gubernamental en San Pedro Sula, donde se presentó al concurso, pasó cada una de las pruebas y al fin sintió que todo el esfuerzo había valido la pena. Le dieron un cargo de coordinadora y con un salario que, según ella, es “el más grande que he tenido en toda mi vida”, pero la estabilidad que imaginó no duró mucho, apenas tres meses después, sin explicaciones claras, su contrato fue cancelado.

Su historia, aunque con un giro positivo, no es la norma para todos, mientras algunos logran sortear los obstáculos del mercado laboral y encontrar estabilidad, otros siguen enfrentando la incertidumbre de un sistema que no siempre recompensa la experiencia y la preparación.

“He metido currículum vitae en varias empresas por que me siento no valorado ni reconocido por mis títulos y experiencia. Actualmente laboro, pero en realidad no me pagan como un médico general”, confió.

A pesar de su importante formación académica y trayectoria se enfrenta a una situación frustrante: en la empresa transnacional donde trabaja desde hace 10 años no le reconocen sus títulos, a pesar de su antigüedad laboral no recibe un reconocimiento acorde con su preparación y conocimientos, y no espera un cambio en ese aspecto.

Con un tono de indignación relató su frustración al intentar ingresar al sector público. “Ya busqué empleo en algunas instituciones de Gobierno y me dijeron que si no tengo un amigo político que me recomienden, es muy difícil que me contraten”, expresó.

Su relato reflejaba no solo el desencanto de no ser valorado por su preparación académica y técnica, sino también el cansancio de mirar cómo, en un sistema tan desigual, las oportunidades parecen depender más de las conexiones que de las habilidades y el esfuerzo.

Márcela Rodríguez, quien ha trabajado como gerente y posee basta experiencia en recursos humanos, expuso el trasfondo dentro de los procesos de contratación de las empresas.

“Hay un problema estructural, como empresas deben partir desde un perfil de puesto bien definido, pero muchas veces no lo está porque tendemos a copiar modelos de otros países sin adaptarlos a nuestra realidad, esto hace que en muchos casos los puestos sean casi imposibles de cubrir”, manifestó.

Subrayó que las empresas publican anuncios esperando que la gente aplique, pero si el perfil no está bien explicado, los candidatos no entienden qué es lo que realmente se busca. Múltiples organizaciones solicitan certificaciones, cursos y capacitaciones que, en muchos casos, ni siquiera son necesarias para el puesto que realmente se va a ejecutar.

“Lo que he observado es que hay empresas no tienen perfiles adaptados a la realidad de Honduras, piden carreras o maestrías que aquí no se ofrecen y, además, no buscan formar a los empleados, solo quieren que lleguen a hacer el trabajo de inmediato. También está el tema de los ´sobrecualificados´, no los contratan porque asumen que sus aspiraciones salariales serán más altas, aunque no lo digan abiertamente, es lógico: quien tiene una maestría espera ganar bien, no el salario mínimo”, enfatizó Rodríguez.

Ejemplificó que un candidato puede tener varias maestrías y ser bilingüe, pero si no tiene experiencia en el campo, si acaba de graduarse o ha trabajado en otras áreas, es posible que no cumpla con los requisitos específicos del puesto. “Luego nos preguntamos por qué no nos llaman, la realidad es que las empresas descartan perfiles por falta de experiencia o por considerarlos sobrecualificados”, recalcó.

La Secretaría de Trabajo regula el salario mínimo, pero no establece escalas salariales para diferentes posiciones. En la empresa privada, según comentó Rodríguez, cuando se define una escala salarial se debe hacer un estudio de mercado para determinar cuánto debería ganar un profesional, partiendo de un perfil bien definido que contemple experiencia, formación y educación.

Las empresas suelen establecer rangos salariales en función del tiempo y desempeño. A la primera contratación, el salario se sitúa en un nivel base, luego, según la evaluación de desempeño se puede acceder a otros rangos salariales, pero en la práctica muchos puestos se rigen únicamente por el salario mínimo.

A nivel general, las empresas publican ofertas con perfiles amplios y reciben una gran cantidad de aplicaciones. “Plataformas como LinkedIn, Computrabajo y otras bolsas de empleo permiten postularse con facilidad, pero la mayoría de empresas privadas en Honduras no cuentan con herramientas de inteligencia artificial para filtrar currículum de manera eficiente”, expuso.

El proceso sigue siendo manual: abren los correos uno por uno, lo que hace que muchas aplicaciones pasen desapercibidas. Es raro encontrar una empresa que invierta en software que analice perfiles de forma efectiva.

A esto se suma otro problema: las empresas no suelen responder a los candidatos. Muchas veces, los postulantes terminan escribiendo correos de seguimiento casi por obligación, pero rara vez obtienen una respuesta, ya sea porque las empresas no dan retroalimentación o porque simplemente no saben utilizar bien estas herramientas.