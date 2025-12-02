Luis Redondo tilda de “devastador” el indulto a Juan Orlando Hernández

TEGUCIGALPA, HONDURAS

En un mensaje publicado en la red social X, Redondo sostuvo que “no hay diferencia entre un narcotraficante condenado y quien lo libera, sin importarle que haya metido toneladas de cocaína por las narices a millones de sus propios electores y contribuyentes”.

El titular del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), criticó este martes el indulto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, y aseguró que la medida envía un “mensaje devastador” a operadores de justicia y resulta contradictorio en la lucha internacional contra el narcotráfico.

Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico después de ser extraditado tras la victoria de la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro, fue liberado esta semana tras recibir el perdón de Trump, que había hecho el anuncio poco antes de las elecciones del domingo en Honduras.

Trump justificó el indulto al afirmar que el Gobierno del expresidente Joe Biden “tendió una trampa” a Hernández, quien en una carta dirigida al mandatario estadounidense, entre elogios, recordó la colaboración bilateral entre ambos países durante su primer mandato.

Redondo señaló que los fiscales y los tribunales de Estados Unidos han "sido burlados y pisoteados".

“¿De qué sirve que en Estados Unidos los fiscales arriesguen la vida enfrentando a los carteles, si al final se libera a un narcotraficante sentenciado por inundar de cocaína al propio pueblo estadounidense?”, preguntó.