Hospitales móviles de Honduras no atenderán casos de covid

TEGUCIGALPA.

Con los casos de covid-19 en aumento y el sistema hospitalario de Honduras al borde del colapso, los siete hospitales que Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) compró a Elmed Medycal System a un precio de 1,174 millones de lempiras ($47.4 millones) debieron haber sido un alivio para el sistema de salud, pero han resultado un gran fiasco.

A más de un año de la cuestionada compra, cinco de los siete aún están en proceso de instalación, Invest-H espera entregarlos entre abril y mayo a Salud; pero no se sabe si estos últimos servirán para atender a los pacientes con el virus. De los dos que están funcionando solo uno atiende la enfermedad.

1,174 millones de lempiras es el costo de los siete hospitales móviles. La compra la hizo Marco Bográn, por lo que es acusado de fraude, junto al exadministrador de Invest-H, Alex Moraes.

Las investigaciones que el Ministerio Público realiza por la compra de los hospitales resaltan que los mismos no son aptos para atender a las personas con la enfermedad. “El informe biomédico estableció que el equipo médico adquirido está sobrevalorado, no cumple la función de atender pacientes con covid-19 por problemas de diseño, de equipamiento, estaba vencido, usado y en mal estado”, dijo el fiscal general, Óscar Chinchilla, el pasado jueves, tras la captura de Marco Bográn, exdirector de Invest-H, y Alex Alberto Moraes, exgerente administrativo.

Las autoridades de Salud están esperando que Invest-H les diga cuándo estará listo el resto de hospitales para ponerlos a funcionar. Al entregarlos se revisarán y decidirán el uso que se le dará a cada uno. “Estamos haciendo una análisis con los directores de cada uno de los hospitales para ver qué se puede hacer”, dijo la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.

LA PRENSA habló con los directores de los hospitales de Danlí, Santa Rosa de Copán, Juticalpa, Choluteca y La Ceiba, adonde se están instalando los módulos, para conocer si serán utilizados para tratar la enfermedad que ya deja más de 4,770 muertos y más de 195,000 contagios en el país.

Acusación Marco Bográn y Alex Moraes son acusados por violación a los deberes de los funcionarios y fraude. De igual forma está acusado Axel López por dos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública.

Radiografía

El hospital de Choluteca y el de Santa Rosa de Copán son los que tienen mayor avance y se estarían entregando en las próximas semanas, según las declaraciones de las autoridades de Invest-H.

El de Choluteca con capacidad de 91 camas no será utilizado para atender la pandemia. “El hospital tiene equipo bueno y las condiciones están buenas, pero para pacientes que no tienen covid; además nosotros ya tenemos a los pacientes con covid en los lugares adonde están atendidos y no los vamos a mover”, dijo María Antonia Castro, directora del Hospital General del Sur.

En el hospital de Santa Rosa de Copán, instalado en los predios del hospital de Occidente, se espera que lleguen unos repuestos para probarlo y ponerlo a funcionar. El director del centro asistencial, Juan Carlos Cardona, detalló que hace falta instalar los filtros hepa para luego hacer las pruebas finales.

Según las autoridades, el hospital es operativo en un 100%. “Tiene todas las características para ser utilizado para atender el covid-19. Esperamos que nos digan esta semana cuándo estaría habilitado para trasladar a los pacientes”, dijo el director. Ya se capacitaron 55 personas, entre médicos, enfermeras y demás personal, quienes utilizarán el hospital.

En Danlí, Juticalpa y La Ceiba, los médicos no saben cuál es el avance de cada hospital.

1,072 personas hospitalizadas hay en las diferentes salas de covid de los hospitales del país, según datos de la Unidad de Vigilancia de Salud; se espera un aumento de casos a partir de esta semana.

Osman García, director del hospital San Francisco en Juticalpa, Olancho, manifestó que los módulos no cuentan con las condiciones para atender pacientes con la enfermedad; además, hace falta la unidad de cuidados intensivos que fue destruida cuando la rastra que lo transportaba tuvo un accidente. “Es un hospital encerrado y estrecho, no es para atender pacientes con covid, si lo llegan a entregar pensaríamos en poner otras áreas”, indicó.

Las autoridades del hospital Gabriela Alvarado de Danlí manifestaron que es urgente que se habilite el hospital móvil porque se tuvieron que reubicar otras áreas para abrir la sala covid.

“Si tenemos informes de que no se pueden cumplir las características para manejar pacientes covid, sobre todo por el flujo de oxígeno, tendríamos que valorar su utilización para otras áreas; pero tenemos que ver el análisis que se haga al momento que nos entreguen el hospital”, dijo Emma Cedillos, jefa de Gestión Clínica.

Las áreas que podrían reubicarse en el hospital móvil son la de ginecoobstetricia, de cirugía, entre otras.

En La Ceiba, la doctora Sara Alberto, del hospital Atlántida, dijo desconocer información sobre el hospital móvil.

El hospital móvil de Tegucigalpa desde el 15 de marzo dejó de atender pacientes con covid-19 porque no cuenta con las condiciones.

“No fueron diseñados para enfermedades transmitidas por la vía respiratoria”, dijo el subdirector Franklin Gómez.

Actualmente los módulos funcionan como un hospital quirúrgico de ortopedia y trauma, y ayuda a reducir la mora quirúrgica que tiene el Hospital Escuela. En los módulos ya se han practicado unas 25 cirugías.

1 san pedro sula Atiende pacientes covid. Inició operaciones a partir del 13 de octubre de 2020, aún no se ha firmado el acta de recepción del hospital porque la Secretaría de Salud no ha indicado fecha para formalizar entrega. De acuerdo con las autoridades, a la fecha se han dado más de 5,000 atenciones, tanto ambulatorias como hospitalarias.

2 tegucigalpa Cirugías. Fue entregado el 11 de enero de 2021 a Salud y luego traspasado al Hospital Escuela, que es el encargados de administrarlo. Finalizado el rediseño en el sistema de aire acondicionado VRF con filtros HEPA de las salas es usado como unidad de atención a pacientes posquirúrgicos y cirugías ambulatorias.

3 choluteca No es apto para covid. El 12 de febrero se dañó el sistema eléctrico del hospital, por lo que se canceló la entrega, se quemaron 148 lámparas que ya fueron instaladas. Algunos equipos se probaron nuevamente. Simedic debe hacer un rediseño del sistema de a/c; se confirmó con autoridades de Salud que en el hospital no se atenderá a pacientes covid.

4 La ceiba Entrega en mayo.Falta que el proveedor haga conexiones eléctricas internas, la conexión del cuarto eléctrico a sistema de generadores, puesta en marcha de planta de tratamiento, planta de desechos bioinfecciosos, aire acondicionado, reparación de rampas de acceso, pintura, reparación de filtraciones de agua y revisión de equipo de rayos X.

5 danlí Sin operar. Obras eléctricas se encuentran en un 60%, obras complementarias y gris están finalizadas, sistema hidrosanitario tiene un 60% de avance. El proveedor debe instalar el acoplamiento de los módulos, la instalación de sistemas, sellado de módulos, instalación de rampas de acceso y la instalación de mangas.

6 olancho Sin operar. Obra civil y eléctrica externa finalizada, trabajos eléctricos internos en un 90%. Pendiente puesta en marcha de plantas de tratamiento de agua y desechos bioinfecciosos. UCI accidentada ya fue sellada, el martes 23 de marzo salió de Ankara para Honduras, fecha estimada de llegada a mediados de mayo.