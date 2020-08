Axel López siguió poniendo excusas para que técnicos no vengan de Turquía

Hechos más relevantes relacionados con la polémica compra de los hospitales móviles 10/7/2020, 6:00 am ARRIBA LA EMBARCACIÓN IJSSELBORG GENERAL CARGO En los predios de la Operadora Centroamericana OPC se reciben 78 contenedores de los módulos de los primeros dos hospitales médicos móviles. En los predios de la Operadora Centroamericana OPC se reciben 78 contenedores de los módulos de los primeros dos hospitales médicos móviles. 1/8/2020, 7:18 am ¿Y LOS OTROS CINCO HOSPITALES? Invest-H admitió que no tienen experiencia en compras de emergencia y aún se esperan los otros cinco hospitales médicos móviles, lo que confirma denuncias de compras a la carrera, hechas de forma unilateral. Invest-H admitió que no tienen experiencia en compras de emergencia y aún se esperan los otros cinco hospitales médicos móviles, lo que confirma denuncias de compras a la carrera, hechas de forma unilateral.