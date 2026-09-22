Perspectivas económicas inciertas

El actual sistema financiero global evidencia -cada vez con mayor intensidad- tiempos borrascosos debido a una combinación de circunstancias que, de no ser controladas a tiempo, provocarán mayores grados de inestabilidad a escala planetaria.

La actual guerra en el Medio Oriente, que lleva ya un semestre desde su inicio sin visos de solución, en la cual los Estados Unidos había gastado hasta el primero de agosto 38 billones, ha provocado alzas periódicas en los precios del petróleo y sus derivados, lo que, a su vez, impacta en los costos de fertilizantes, alimentos, transporte.

A ello debe añadirse el conflicto bélico que enfrenta a Ucrania con Rusia: cuatro años desde la invasión lanzada por Putin, sin que se avizore un desenlace favorable a Moscú, cada vez menos dependiente de Europa Occidental, pero crecientemente subordinada a China en lo político, económico y militar.

Las deudas contraídas por distintos países en montos muy superiores a su capacidad de pago, incluyendo a Honduras, elevando significativamente las tasas de interés por concepto de amortización.

La superpotencia estadounidense acumula un monto de deuda que asciende a $40 trillones con acreedores externos e internos, en tanto las tasas por préstamos hipotecarios alcanzan 7%, impactando en los pagos de vivienda y el mercado inmobiliario. Los costos para la obtención de préstamos bancarios resultan crecientemente onerosos.

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El alza en la tasa de interés en un cuarto del 1% decretada por la Reserva Federal de Estados Unidos en un intento por frenar la actual inflación, pese a la oposición del presidente Trump a tal incremento, de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

El inquilino de la Casa Blanca ha reiterado su previa advertencia del cese de relaciones comerciales con países con los cuales Estados Unidos mantiene déficit comercial, lo que significaría el tiro de gracia a la globalización, en su momento vista como la panacea global en las relaciones comerciales mundiales.

El utilizar el comercio como un arma política vía imposición de tarifas ha conducido a la incertidumbre e inestabilidad en las relaciones internacionales, más recientemente confirmadas por la propuesta de la Comunidad Europea de incorporar a Canadá como miembro asociado, dada la tirantez creciente entre esta nación con su vecino sureño.

El desarrollo de la inteligencia artificial y sus múltiples implicaciones ha provocado alarmas incluso entre los círculos tecnológicos que la impulsan, pidiendo una pausa en sus diversas aplicaciones.

La economía y la política van de la mano, se interrelacionan recíprocamente. Cuando una crisis financiera afecta a una nación del Primer Mundo sus efectos se hacen sentir pronto en el resto del planeta. Recordemos los colapsos bancarios de 1929 y 2008 iniciados en Nueva York que provocaron recesiones severas y el surgimiento y/o consolidación de gobiernos autoritarios en diversos países del mundo.

¿Estamos en la antesala de otra depresión económica que combina estancamiento con inflación?