De acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), a mediados de noviembre de 2026, más de 42,000 compatriotas se encuentran ya de regreso en su patria. Es probable que su número se incremente antes de que concluya este año.

Del total, el 81% son del sexo masculino; el resto corresponde a mujeres, niñas y niños. No han regresado por decisión libre y voluntaria. Si abandonaron el lar nativo, se debió a situaciones de fuerza mayor: desempleo, violencia y ausencia de oportunidades en el hogar común. Se percibían a sí mismos atrapados en un sistema que no es capaz de brindar igualdad de oportunidades, ya que es discriminatorio y selectivo al momento de ofrecerlas.

Proceden de áreas urbanas y rurales. Su extracción social es diversa: profesionales, obreros y agricultores, todos poseedores de una voluntad de superación, si no posible en Honduras, sí en el extranjero.

Y este “volver a Honduras” significa reincorporarse a más de lo mismo; es decir, intentar sobrevivir en condiciones similares o incluso más inciertas y deterioradas que las que enfrentaron al momento de decidir marcharse hacia otras latitudes, adentrándose en lo desconocido, a sabiendas de los riesgos inherentes al periplo.

Siendo realistas, deben enfrentarse a condiciones internas -sociales, económicas y de seguridad- que no garantizan, por desgracia, un presente y un futuro halagüeños.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Vienen con el anhelo de reencontrarse con familiares y amistades, pero conscientes de que las ayudas que puedan recibir por parte del gobierno son limitadas e insuficientes para poder salir adelante.

No exigen dádivas, solamente el espacio necesario para poder poner en práctica sus conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas durante su estadía en el exterior.

Sus expectativas son por demás valederas y, para poder hacerlas realidad, deben existir alianzas público-privadas que les extiendan la mano y les brinden el abrazo fraterno: capital semilla, orientaciones y ofertas de empleo digno.

No desean ser una carga ni para las autoridades centrales ni para las locales. No desean ser objeto de lástima, sino de solidaridad.

Las destrezas, habilidades e iniciativas que poseen deben ser aprovechadas. Traen consigo un mayor bagaje de experiencias acumuladas que cuando partieron. Es su capital social, que debe ser aplicado a actividades productivas.

Su privacidad debe ser respetada: si desean compartir lo vivido en ultramar, excelente; de lo contrario, debemos comprender su silencio actual. Tal vez más adelante hablen o escriban respecto a su estadía, prolongada o corta, en otras latitudes.

Ellas y ellos forman parte de quienes debieron decir adiós a sus seres queridos para intentar tener el derecho a una segunda oportunidad en otras tierras, mares y cielos. La mayoría posiblemente pudo aprovecharla antes de ser conminada a regresar, no siempre a su país natal. Hay compatriotas que languidecen en terceras naciones de este o de otros continentes, al ser retornados arbitrariamente a destinos totalmente desconocidos, por lo que nuestra Cancillería debe ubicarlos para gestionar su eventual repatriación en el menor tiempo posible. Sean bienvenidas y bienvenidos.

Ellas y ellos forman parte de las heroínas y los héroes anónimos que, con el envío de remesas a sus familias, lograron salir adelante día a día, mes a mes, año tras año. Y su patria, de igual manera, resultó beneficiada, lo que merece un doble agradecimiento.