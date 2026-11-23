La eliminación física de compatriotas que han asumido como razón de existir y actuar la defensa del medio ambiente acaba de cobrarse otra víctima. La líder Delma Olvera, regidora municipal de Yorito, departamento de Yoro, perteneciente a la etnia tolupán, fue una de las víctimas de la masacre que cobró la vida de doce personas, entre adultos -incluidos su esposo y una de sus hijas- y menores de edad.

Ella sabía lo que implica la defensa del medio ambiente: “No es fácil defender el territorio, sufrimos amenazas, pero como mujer y defensora estoy dispuesta a ofrendar mi vida por la tierra”, dijo en un video difundido antes de su muerte, en el que denunciaba las amenazas e intimidaciones que enfrentaba por defender el territorio ancestral, el agua, los bosques y los derechos del pueblo tolupán frente a actividades extractivas como la minería, lo que concitó represalias diversas en su contra, que culminaron con su asesinato.

A este asesinato le precedieron los de Jeanette Kawas Fernández y otras mujeres valiosas que ofrendaron su vida por la lucha de sus ideales. Entre los varones, los de Carlos Escaleras, Carlos Antonio Luna y Juan López, en una escalada criminal cada vez más frecuente que pretende silenciar de una vez y para siempre a quienes, a riesgo de sus vidas, denuncian acciones de explotación y saqueo de los recursos naturales por parte de bandas delictivas financiadas por poderosos intereses que se lucran con el modelo extractivista, en perjuicio de regiones y pueblos en distintos puntos de la geografía patria.

Honduras enfrenta una combinación de amenazas ambientales que incluyen el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de aguas y suelos y la degradación de los ecosistemas.

Estos problemas inciden directamente en la salud y la calidad de vida de sus habitantes, en los recursos naturales y en la producción agroalimentaria, con una reducción de los rendimientos de los cultivos que empobrece cada vez más a las personas y vulnera sus derechos humanos.

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Pese a que están vigentes leyes y normativas ambientales, su poca o nula aplicación por parte de los entes oficiales encargados de la gestión de los bosques, los sistemas alimentarios y la sostenibilidad ecológica significa que tanto individuos como empresas depredadoras poseen carta blanca para continuar con la explotación irracional de los recursos naturales aún disponibles.

En ocasiones, cuentan con la complicidad de las autoridades, por ejemplo, mediante el otorgamiento indiscriminado de licencias ambientales, sin reparar en los distintos impactos negativos que pueden generar para las generaciones actuales y futuras.

La impunidad es el común denominador del exterminio de ambientalistas: si acaso se captura a los sicarios, no se llega a los autores intelectuales, quienes financian y protegen a los verdugos. Viene a la mente aquella estrofa de nuestro Himno Nacional: “...serán muchos Honduras tus muertos...”. ¿Hasta cuándo?