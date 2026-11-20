Un nuevo baño masivo de sangre ocurrió el miércoles en dos aldeas de Yorito, departamento de Yoro. Doce compatriotas, entre adultos y menores de edad, fueron ejecutados con premeditación, alevosía y a sangre fría.

De nueva cuenta, bandas criminales integradas por asaltantes, bandoleros, extorsionadores, sicarios y secuestradores, como parte del crimen organizado, además de aterrorizar a las poblaciones, forjan alianzas con el narcotráfico y los depredadores de los bosques.

Estos grupos controlan territorios en los que imponen su ley: la del más fuerte y violento.

En el departamento de Yoro existen varias bandas delictivas, entre ellas -según los registros de la Policía Nacional- la de los Urbina (acusados por Estados Unidos) y el Cartel del Diablo.

Pese a las acciones represivas por parte de las autoridades, no se ha logrado su total y definitivo desmantelamiento, lo que significa que la inseguridad, la desconfianza, el silencio, la impotencia y la violencia persisten, enquistadas en las colectividades, amedrentadas y renuentes a brindar información que permita ubicar los santuarios montañosos en los que se refugian estos grupos, desafiando a las fuerzas policiales y militares enviadas para perseguirlos y arrestarlos.

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El crimen organizado logra infiltrar y capturar instituciones, sobornando a funcionarios para convertirlos en colaboradores y cómplices.

Con sus riquezas mal habidas, financia a candidatos a cargos de elección popular, socavando así las bases mismas de nuestro frágil sistema democrático y aumentando la evidente desigualdad social y económica, generadora de incrementos delictivos.

La aprobación por parte del Congreso Nacional de reformas a cuatro leyes que modifican, adicionan y derogan 88 artículos relativos al lavado de activos, a fin de fortalecer el combate a esta práctica -en la que participan ciertos bancos y financieras-, constituye un paso importante para detectar y sancionar a entes y personas involucradas en el blanqueo de capitales mal habidos, producto no solo de la venta de estupefacientes, sino también del tráfico de personas.

Llama la atención que las distintas masacres ocurridas en los últimos años hayan tenido lugar en la región norteña de Honduras, lo que puede interpretarse como una señal de que esta constituye el bastión y núcleo central del crimen organizado, con ramificaciones y células en el resto del país, incluidas las zonas fronterizas con las naciones vecinas.

Resulta muy oportuna la visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth, para reunirse con el presidente Nasry Asfura y abordar el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad, así como la ampliación de las operaciones conjuntas con América Latina en contra de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas para los mercados externos e internos.

Nuestras autoridades requieren cooperación internacional en diversas áreas, incluida la investigación científica de delitos, además de equipos sofisticados de detección, radares y medios de transporte de desplazamiento rápido.

Aún no ha finalizado este año. ¿Acaso ocurrirán asesinatos colectivos adicionales de personas inocentes? Esperamos que la respuesta sea negativa y que la paz social empiece a prevalecer en nuestra atormentada patria.