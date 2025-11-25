  1. Inicio
  2. · Opinión
  3. · Editorial

Diálogo cívico y visión patriótica

Existen razones de peso para ser optimistas, dejar atrás la recíproca desconfianza.

Es necesario y posible alcanzar consensos y convergencias alrededor de los temas torales que agobian a nuestro pueblo: salud, educación, empleo y seguridad. Existen razones de peso para ser optimistas, dejar atrás la recíproca desconfianza, afianzando lazos que nos unen, más allá de divergencias político-ideológicas.

Obviamente, ello requiere el despojarnos de sectarismos infecundos, de egoísmos sectarios, de ventajismos, para dar inicio a negociaciones sinceras, sin trampas, que garanticen poder alcanzar acuerdos básicos, investidos de mucha paciencia y buena fe.

Si requerimos de un intermediario negociador, pensemos en personas neutrales, con habilidades para encontrar coincidencias y lograr acercar a las partes.

Pudiera ser tal persona el representante local de la Organización de Naciones Unidas o de la Unión Europea, con adecuada objetividad y neutralidad. Ambos están al tanto de las problemáticas diversas que enfrentamos y poseen la capacidad de poder destrabar pláticas que alcanzan un punto muerto para lograr superarlas y profundizar los acercamientos hasta finalmente alcanzar acuerdos aceptados y ratificados por todas las partes involucradas.

Actuando y pensando en función del bien colectivo, armados de sinceridad, buena voluntad y mutua confianza, despojados de prepotencias, con madurez política y emocional, con un sentido de urgencia, resulta factible el poder arribar a destino final, en armonía y concordia.

Si, por desgracia, no es posible llegar a las metas con las que se inició el diálogo, y el mismo colapsa, al menos tanto las hondureñas como los hondureños, como la comunidad internacional, serán testigos fieles de que cuando al menos se intentó genuinamente remontar nuestras diferencias.

Lo grave y peligroso sería el habernos negado, desde el inicio, a dejar atrás discrepancias aparentemente imposibles de superar, con ello demostrando cuán inflexibles, dogmáticos y poco inteligentes hemos sido para sentarnos a una mesa negociadora, romper el hielo y los nudos gordianos y poder decir al unísono: patria, para servirte estamos.

Esta y las siguientes generaciones aprobarán o condenarán a quienes rehusaron cualquier posibilidad de acercamientos de recíproco beneficio.

Recordemos lo ocurrido a finales de 1923 y primeros meses de 1924, cuando la mutua ambición de los tres candidatos a la Presidencia desembocó en la guerra civil más trágica y sangrienta de nuestro pasado, que para superarla se requirieran miles de muertos y mutilados, destrucción de propiedad y la intervención extranjera. ¿No logramos aprender aquella lección?

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias