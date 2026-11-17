Las autoridades del Congreso Nacional, junto al pleno, sesionaron en San Pedro Sula y aprobaron más de 150 proyectos de inversión pública para distintos municipios del valle de Sula y su cabecera departamental. Se trata de un paquete que incluye salud, infraestructura, protección contra inundaciones, pavimentación y mantenimiento, generación eléctrica, ordenamiento vial, abastecimiento de agua y obras de protección en las márgenes de los ríos Ulúa y Chamelecón, que totalizan un monto de alrededor de L. 30,000 millones.

Por su parte, el Poder Ejecutivo gestiona dos préstamos por más de $650 millones para dar continuidad a las obras que se ejecutarán a partir del próximo año. Bienvenidas sean.

Anteriormente, se anunció que el departamento de Atlántida también recibirá recursos financieros estatales para impulsar su crecimiento, lo que tendrá un efecto multiplicador en el clima de negocios, mejorará la calidad de vida de la población, fomentará la competitividad y la productividad y atraerá mayores montos de inversión extranjera directa, complementaria de la nacional. Con ello se generarán nuevas fuentes de empleo.

El aporte de la Costa Norte a la economía hondureña y al fisco es significativo por sus montos, lo que la constituye en un motor económico como zona regional clave.

Nuestro país se divide en seis regiones, tomando en cuenta indicadores físicos, socioeconómicos y demográficos, a fin de lograr un desarrollo equilibrado y equitativo: Centro-Oriental (Tegucigalpa), Sur (Choluteca), Centro Occidental (Comayagua), Occidental (Santa Rosa de Copán), Noroccidental (San Pedro Sula) y Nororiental (La Ceiba).

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La limitación de los recursos financieros y la falta de una planificación integral han sido obstáculos para el desarrollo de la nación, así como la falta de continuidad en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas, lo que dificulta su efectividad.

La inversión nacional presenta niveles de crecimiento desiguales y fluctuantes, privilegiando a unas regiones a expensas de otras. Así, se tienen dos Honduras: la relativamente próspera, que cuenta con industrias y comercios de importación y exportación, está urbanizada y concentra una mayor población; y la deprimida y marginal.

Tanto el departamento de Gracias a Dios como los fronterizos con El Salvador —Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz y Valle—, además del Corredor Seco, acusan un menor desarrollo humano y económico, con deficiencias en la seguridad alimentaria, el acceso a la salud, la educación y otros servicios básicos. También presentan mayores índices de desempleo, pobreza, desigualdad, exclusión y marginación social, así como de migración, lo que impide atender las diversas necesidades de las y los hondureños en un marco de desarrollo sostenible.

Promover y dinamizar las políticas públicas tendientes a la diversificación de las distintas zonas geoeconómicas de Honduras, propiciando la participación de los diferentes actores y sectores sociales involucrados en el desarrollo productivo, demuestra que la aspiración colectiva del buen gobierno es mucho más que un mero enunciado publicitario.