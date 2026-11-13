Y Dios nos dio la imaginación...

Saint-Exupéry, en “El principito”, escribió: “Solamente se puede ver bien con el corazón, porque lo realmente esencial es invisible para los ojos”. Y seguramente por eso Dios nos dio la imaginación, para soñar que la gente es buena, que el amor existe, que no estamos solos ni abandonados en este mundo, porque las cosas están mal, pero solamente por el momento, y que enseguida se compondrán y todo marchará mejor.

Pero sé que algunos de mis lectores pensarán diferente. Y es que a veces la realidad que se tiene que vivir es tan dura y amarga que cuesta trabajo ver otra cosa que lo que los ojos ven. Por eso precisamente, porque esa realidad puede matar nuestras ilusiones, es por lo que quiero hablarle de la imaginación.

Hace tiempo escribí: “Dios nos concedió algo de su poder creador, cuando nos dio imaginación para ver las cosas no como son, sino como quisiéramos que fueran; y después capacidad de trabajo para convertir en realidad lo que somos capaces de imaginar”. Porque creo que en esta frase radica el principio de toda planificación, sea que estemos estableciendo metas personales, de empresa y aun como país.

Porque se citan dos principios: primero, el de la capacidad de imaginar, y segundo, el de la capacidad de trabajar. Y juntos son algo maravilloso, pero por separado pierden toda su fuerza. ¿Conoce usted gente que solamente imagina? Es esa gente que pasa soñando, que resuelve en teoría todos los problemas.

Desgraciadamente, dejan todo así, a nivel de pensamiento, y todo sigue sin cambio alguno. Por otro lado, también hay gente que solamente trabaja, pero no imagina. Se esfuerzan, pierden tiempo en nimiedades y dejan las cosas importantes sin hacer. Confunden la actividad con logros. Piensan que la ocupación es lo mismo que productividad.

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¿Una idea nueva? Bueno, si usted pudiera viajar a Sussex, Inglaterra, y visitara la vieja iglesia anglicana del lugar, podría leer unas palabras escritas en 1730: “Una visión sin una tarea es como un sueño. Una tarea sin una visión no es más que un trabajo fatigoso. Una visión y una tarea son la esperanza del mundo”.

Sabiendo esto, ¿tiene ya sentido para usted la frase del señor Saint-Exupéry: “Solamente se puede ver bien con el corazón, porque lo realmente esencial es invisible para los ojos”?

LO NEGATIVO: Imaginar sin trabajar, o trabajar sin imaginar.

LO POSITIVO: Entender la enorme fuerza que hay en imaginar y trabajar.