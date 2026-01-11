Vidas efímeras

Vidas muy intensas y cortas en una sola familia.

Lisa Marie lo tenía todo para ser feliz, o al menos así podía apreciarse a simple vista. Fue la única hija de uno de los artistas más importantes que ha dado el espectáculo y de una mujer por demás hermosa, talentosa, emprendedora y exitosa. Pero la vida le arrebató a su padre cuando apenas tenía 9 años de vida y con su madre nunca se llevó bien. Tanto una cosa como la otra, sumadas a una personalidad frágil, la llevaron a adentrarse en el oscuro mundo de las drogas y el alcohol con tan solo 13 años. Y pues de ese mundo no se sale tan fácil.

La hija de Elvis tenía serias dificultades para experimentar dicha, según ella misma lo confesara alguna vez, era depresiva. Sus múltiples relaciones amorosas y varios matrimonios fallidos tampoco ayudaron. Intentó hacer una carrera con la música, pero tal vez la inmensa sombra del legado de su padre fuera un inconveniente muy serio porque eso duró muy poco.

Intentó darle un sentido a su existencia tratando de ser una buena madre para sus cuatro hijos, decía que ellos eran lo que la mantenían de pie. Pero el suicidio de su único varón, Benjamín, de 27 años, la “tiró a la lona” una vez más. Y de ese revés ya no se pudo recuperar.

Cuando el rey del rock & roll conoció a Priscilla, esta tenía 14 añitos apenas, y él, 24.

Su relación estuvo marcada desde el inicio por el control excesivo, las malas maneras, infidelidades, arrebatos, violencia, desdén, distanciamiento emocional, entre otras características propias de las parejas disfuncionales. Pero como no hay mal que dure cien años, el divorcio llegó. Luego la prematura muerte del cantante (tenía solo 42 años). Y después el despegue de Priscilla como actriz, empresaria y productora. Desafortunadamente en esta nueva y efervescente etapa, su hija ya no tuvo mucha cabida.

Un día como hoy de hace apenas tres años moría Lisa Marie Presley con 53.

Priscilla, su madre, se ha abierto al público como no lo había hecho nunca en el pasado. Además de su autobiografía titulada “Mi vida después de Elvis”, la viuda del cantante ha dado varias entrevistas tanto a importantes canales de televisión como a revistas, contando cómo transcurrió su famoso matrimonio, la crianza de su hija, la inesperada muerte de su nieto, entre otras intimidades.

Tanto así que el desacuerdo que sostiene con sus tres nietas por la herencia de su hija, que incluye Graceland, la mansión de Elvis valorada en unos 500 millones de dólares, ha salido a la luz pública también.

Luego de una vida tan intensa y efímera a la vez, parecería que ni siquiera ahora pueda estar en paz Lisa Marie... una verdadera lástima.