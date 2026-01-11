  1. Inicio
Kylie Jenner sorprende con un vestido dorado en los Globos de Oro 2026

¡Una diosa! Así lució la empresaria del maquillaje en la 83 edición de los premios Globos de Oro

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 20:48 -
  • Redacción web
1 de 10

Kylie Jenner luce espectacular esta noche en la celebración de la 83 edición de los Globos de Oro. Aunque no desfiló por la alfombra junto a su novio Timothée Chalamet, sí asistió a la gala con un vestido dorado metalizado de Ashi Studio con brillantes y tirantes de cuentas.
2 de 10

Kylie ñadió un toque de brillo digno de Hollywood a su "look" con más de 100 quilates de joyas de diamantes Lorraine Schwarz personalizadas, incluyendo enormes pendientes de 75 quilates y varios anillos.
3 de 10

La magnate del maquillaje adelantó su look en redes sociales con un video donde aparece rociándose perfume de Kylie Cosmetics, con el título "Nuevo aroma, nueva yo".
4 de 10

También compartió un Reel de Instagram con la canción "I Love Rock n' Roll", caminando lentamente hacia la cámara con un look ceñido a la cintura, que complementó con zapatos de Christian Louboutin y un clutch vintage de Gucci.
5 de 10

Hermosa, sensual y a la vez elegante, así lució Kylie Jenner en la gala de los Globos de Oro.
6 de 10

Kylie Jenner acudió a la ceremonia para apoyar a su novio, Timothee Chalamet, quien obtuvo el Globo de Oro al mejor actor en una comedia o musical por su trabajo en "Marty Supreme".
7 de 10

Y al parecer esta temporada veremos a la empresaria junto al actor en todas las galas de premios de cine, pues su novio ha recibido varias nominaciones, y es el favorito a ganar varias estatuillas.

8 de 10

Timotheé ganó el premio Critic Choice hace una semana, y durante su discurso de aceptación, agradeció a su novia Kylie Jenner por su apoyo durante tres años.

9 de 10

Asimismo, expresó su amor por su compañera, quien lo miraba con ojos de amor durante su discurso.

10 de 10

Kylie Jenner y Timotheé Chalamet lucen muy enamorados en la gala de los Globos de Oro 2026.

