Barcelona sonríe, Mastantuono en la órbita italiana y Balotelli con nuevo club

En la previa de la final de la Supercopa, Xabi Alonso fue consultado sobre la situación de Vinicius en el Real Madrid. "Cada jugador es distinto. Vini es emocional y necesita que lo acompañen. Sus compañeros y el cuerpo técnico lo apoyan, y es cuestión de momentos. Volverá a su mejor nivel y será decisivo. Lo necesitamos".