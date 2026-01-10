Barcelona sonríe, Mastantuono en la órbita italiana y Balotelli con nuevo club

Las operaciones del mercado de invierno siguen activas: Barcelona recibe buenas noticias, algunos jugadores cambian de equipo y el interés por talentos como Mastantuono crece en Italia.
Ramón Planes, director deportivo del Al Ittihad, confirmó que Karim Benzema, cuyo contrato vence en junio, desea continuar en el club.
Planes también reveló una conversación entre Frenkie de Jong y su compatriota Steven Bergwijn, delantero del Al Ittihad. "Le preguntó cómo es la vida en Arabia, aunque creo que fue por simple curiosidad. No significa que quiera dejar el Barcelona, pero probablemente mantiene abierta la posibilidad de jugar allí en el futuro".
En la previa de la final de la Supercopa, Xabi Alonso fue consultado sobre la situación de Vinicius en el Real Madrid. "Cada jugador es distinto. Vini es emocional y necesita que lo acompañen. Sus compañeros y el cuerpo técnico lo apoyan, y es cuestión de momentos. Volverá a su mejor nivel y será decisivo. Lo necesitamos".
El Galatasaray está dispuesto a pagar 30 millones de euros por Fabián Ruiz.
Las negociaciones entre Juventus y Liverpool por Federico Chiesa continúan.
Aston Villa también tiene en la mira al Atlético de Madrid: quieren fichar a Conor Gallagher. Según el diario AS, Unai Emery es un gran admirador del mediocampista, y el club inglés considera una cesión con obligación de compra. Por ahora, no hay respuesta del conjunto rojiblanco.
Fabrizio Romano confirma que Maximilian Ibrahimovic, hijo de Zlatan, se incorpora al Ajax procedente del Milan. El joven extremo llega cedido con opción de compra, mientras que el club italiano mantiene una cláusula de reventa.
Dani Carvajal, cuyo contrato con el Real Madrid termina en junio, habló sobre su futuro previo a la final de la Supercopa: "Me he recuperado hace poco. Solo quiero entrenar y disfrutar jugando. El club me respalda plenamente. Necesito competir para medir mi nivel en el campo. Mientras haya sintonía con el club, no habrá problemas".
Mario Balotelli sorprende con su nuevo destino. El delantero italiano de 35 años continuará su carrera en Emiratos Árabes Unidos con el Al-Ittifaq, firmando contrato hasta 2028. Llegaba como agente libre.
La continuidad de Ronald Araujo en el Barcelona está en duda tras sus recientes expulsiones. Según El Nacional de Cataluña, Hansi Flick habría autorizado la venta del central uruguayo por alrededor de 40 millones de euros.
El Barcelona ya comunicó a Marcus Rashford y su entorno su intención de retenerlo más allá de esta temporada. Aún no hay garantías sobre la opción de compra de 30 millones de euros por su ficha. El club valora su situación financiera, pero está satisfecho con el rendimiento del atacante inglés.
Pese al rechazo del Real Madrid, el Napoli sigue interesado en Franco Mastantuono. Hace unas semanas intentaron un préstamo de seis meses con opción de compra, pero los blancos rechazaron la propuesta.
a Comisión Médica de LaLiga concedió la baja por larga duración de Andreas Christensen, lo que permite destinar parte de su ficha a la operación por Joao Cancelo. El defensa portugués ha aceptado reducir gran parte de su salario y se espera que regrese al Barcelona este domingo.
Tyler Heaps, director deportivo del San Diego FC, confirmó que Hirving Lozano no está en los planes del club para la temporada 2026 de la MLS. La decisión es deportiva, y el delantero mexicano podría regresar al fútbol de su país. Claro Sports informa que Toluca, Tigres y Monterrey están interesados en fichar al ‘Chucky’.