El 5 de septiembre de 1977 fue lanzada la sonda Voyager 1, sobrevoló Júpiter y Saturno, cruzó al espacio interestelar en agosto de 2012, y continúa recopilando datos. Más de 49 años después del inicio de su misión, la Voyager 1 está a punto de alcanzar otro hito al llegar a una distancia equivalente a un día luz de la Tierra.

Esa es la distancia que una partícula de luz puede recorrer en 24 horas, lo que equivale a unos 26,000 millones de kilómetros, un punto que la Voyager 1 alcanzará el miércoles 18 de noviembre de 2026 a las 5:16:07 am (hora del este de Estados Unidos).

La Luna se encuentra, en promedio, a 384,400 kilómetros de la Tierra. Los astronautas de la misión Artemis II tardaron unos tres días en llegar, pero la luz puede recorrer esa distancia en 1.3 segundos.

La nave gemela, la Voyager 2, siguió una trayectoria diferente a través del sistema solar después de su lanzamiento el 20 de agosto de 1977, con el objetivo de visitar Urano y Neptuno. Se prevé que la Voyager 2 se encuentre a un día luz de la Tierra dentro de 9 años, en noviembre de 2035.

Las Voyager 1 y 2, llevan una especie de cápsula del tiempo, con el propósito de comunicar la historia de nuestro mundo a posibles civilizaciones extraterrestres, un disco de cobre bañado en oro, de unos 39.5 centímetros de diámetro, que contiene imágenes y sonidos, que reflejan la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra.

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Nada en el universo viaja más rápido que la luz, que se desplaza por el espacio a unos 300,000 kilómetros por segundo. Voyager 1 viaja a casi 61,000 kilómetros por hora, una velocidad relativamente lenta.

El presidente de Honduras y sus comitivas han recorrido cientos de kilómetros, aunque sus viajes y sus resultados tampoco son a la velocidad de la luz.