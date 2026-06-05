Hay causas que no deberían dividirnos. La prevención del trabajo infantil es una de ellas.

En el marco del llamado internacional promovido por la Organización Internacional del Trabajo, Honduras inició la campaña “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil”, una iniciativa que recuerda una verdad elemental: la niñez debe estar en la escuela y en espacios seguros, no asumiendo cargas que no corresponden a su edad.

Cuando una sociedad permite que una niña, un niño o un adolescente cambie el aula por el trabajo, o el aprendizaje por la supervivencia, no solo se afecta una vida. También se debilita el futuro del país.

Esta campaña tiene un valor que va más allá de una fecha conmemorativa. Su mensaje es profundo: proteger a la niñez exige promover trabajo decente para las personas adultas. Cuando las familias cuentan con mejores oportunidades, la infancia tiene más posibilidades de permanecer donde debe estar: aprendiendo y soñando.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Fernando Puerto Castro, lo planteó con claridad: prevenir el trabajo infantil es actuar antes. Antes de que una niña o un niño abandone la escuela. Antes de que su salud, seguridad o desarrollo se vean afectados. Antes de que una necesidad familiar coloque sobre sus hombros una responsabilidad que no le corresponde.

Esa idea debe convertirse en responsabilidad compartida. El Estado tiene un rol rector desde la prevención, la inspección, la promoción de derechos, el cumplimiento laboral y el diálogo social. Pero el Estado no puede hacerlo solo. También deben participar empresas, trabajadores, familias, comunidades, cooperación internacional y sectores productivos.

Es justo reconocer el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras, la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras, la Asociación de Azucareros del Istmo Centroamericano, la red INTEGRARSE y la Federación de Cámaras del Agro.

Prevenir el trabajo infantil no significa atacar la producción. Significa fortalecer una economía responsable, cadenas de valor sostenibles y una cultura de cumplimiento que proteja a la niñez.

Levantar tarjeta roja al trabajo infantil es decir que no todo puede normalizarse. Que la infancia debe protegerse. Que cuidar a la niñez no es solo ternura. Es una decisión de país.