Su hijo no es garantía

En los últimos años, acompañando a emprendedores y empresas familiares, he visto un patrón que se repite más de lo recomendable. Negocios bien levantados, con años de trabajo detrás, que empiezan a perder rumbo justo cuando deberían fortalecerse.

No por factores externos, sino por una decisión interna: asumir que el hijo debe tomar el control. En muchos casos, el cargo más relevante no se gana, se entrega por ser el hijo y ya. Ahí empieza el problema. Se asume que debe continuar, sin evaluar si tiene la capacidad, interés o preparación. El resultado: equipos desmotivados, decisiones débiles, negocios estancados y conflictos familiares.

No es que participe, es que lo haga sin demostrar que está listo. Usted levantó algo importante. Le tomó años, errores y sacrificios. ¿Está seguro de dejarlo en manos de alguien solo por ser su hijo? Hay confianza, hay afecto, hay intención de cuidar lo construido. Yo no tengo hijos, y es posible que eso influya en mi forma de ver este punto. Aun así, entiendo que no se trata de poner un negocio por encima del amor, sino de decidir con criterio para protegerlo. ¿Lo elegiría para ese rol si no fuera su hijo? Si la respuesta no es clara, entonces no está decidiendo como empresario. Está decidiendo desde lo personal.

Ahora, a usted, hijo o hija. Entrar al negocio familiar no es un derecho adquirido. Es una responsabilidad que exige preparación. El apellido puede abrir puertas, pero no sostiene resultados. Si aspira a liderar, debe demostrar que puede hacerlo. Formarse, adquirir experiencia -incluso fuera del negocio-, entender la operación desde la base y asumir responsabilidades reales.

Liderar implica tomar decisiones difíciles, no solo ocupar un cargo. No es una crítica a los negocios familiares; bien gestionados son de los más sólidos.

Pero los que perduran no reparten cargos, establecen reglas. Definen criterios, evalúan sin excepciones y, cuando hace falta, incorporan talento externo. El mayor riesgo no está afuera, sino en creer que el apellido basta. Si quiere hacerlo bien, debe cambiar el enfoque: primero el perfil que el negocio necesita, luego la persona; exigir preparación y resultados, poner reglas claras, separar propiedad de gestión y aceptar que el mejor liderazgo no siempre será familiar.