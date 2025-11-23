Silvicultura y resina: potencial de los bosques de pino

Honduras posee un patrimonio forestal extraordinario: más del 56% de su territorio tiene bosques, y el 28% son de pino. Esta riqueza es un recurso ecológico y una oportunidad para el desarrollo económico sostenible.

La silvicultura, como manejo técnico y sostenible de los bosques, es clave para aprovechar estos recursos sin comprometer su regeneración natural. En los bosques de pino, las prácticas silvícolas adecuadas permiten:

Control de plagas.

Regeneración natural. Producción sostenible de productos maderables y no maderables.

El Instituto de Conservación Forestal (ICF) ha implementado estrategias de manejo forestal que superan los 3,200 millones de lempiras en inversiones, generando más de 10,000 empleos rurales.

Uno de los productos no maderables con mayor potencial económico es la resina de pino (también llamada brea), utilizada en la fabricación de barnices, adhesivos, cosméticos y medicamentos. La extracción de resina se realiza mediante incisiones controladas en el tronco del árbol, una técnica que bien aplicada no daña el árbol y permite su regeneración.

La normativa hondureña, bajo el Acuerdo N° 17-2017, define reglas técnicas y legales para su uso, venta y transporte. Esta regulación busca convertir la resina en un eje de desarrollo forestal alternativo.

Proyectos como Cahova (Canadá-Honduras de Cadenas de Valor Agroforestales) han demostrado que la producción de resina puede ser fuente estable de ingresos rurales y fomentar conservación. El esfuerzo conjunto de comunidades, cooperativas y Estado demuestra que la recolección de resina fortalece la vigilancia comunitaria contra incendios.

Se generan empleos locales permanentes. Se reduce la presión sobre la tala maderera.

Con voluntad, inversión y educación técnica, el país puede convertirse en un referente regional de silvicultura moderna y sostenible.