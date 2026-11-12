Semana Global del Emprendimiento 2026

La Semana Global del Emprendimiento (GEW, por sus siglas en inglés) fue una iniciativa desarrollada por la Fundación Kauffman (Kauffman Foundation). Esta campaña mundial, programada normalmente para la tercera semana de noviembre en cada año, tiene como objetivo celebrar y empoderar a los emprendedores en todo el mundo, siendo apoyada actualmente por una vasta red de líderes y miles de organizaciones.

La estructura empresarial de Honduras, inserta en el dinámico pero complejo tejido económico de América Latina, se caracteriza por la predominancia de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), en un entorno que en la mayoría de los casos no es propicio para el desarrollo y crecimiento. Estos negocios son producto de los emprendimientos surgidos de la oportunidad de mercado y de la necesidad de subsistencia de los propietarios.

Esta situación no es exclusiva de Honduras, ya que, en distintos países de América Latina, las empresas pequeñas enfrentan obstáculos que dificultan su desarrollo y permanencia. Entre ellos destacan el acceso limitado al financiamiento, la informalidad, la baja productividad, la escasa incorporación de tecnología y las dificultades para cumplir con trámites y requisitos regulatorios. En Honduras, estas barreras pueden hacer que muchos negocios comiencen sin planificación suficiente y se mantengan vulnerables ante los cambios en los precios, la demanda o las condiciones económicas.

La informalidad, en particular, suele ser una respuesta a la necesidad de reducir costos y enfrentar procedimientos que pueden parecer complejos. No obstante, también puede convertirse en una limitación para el crecimiento. Allí vemos que un negocio que permanece fuera de los mecanismos formales puede tener más dificultades para acceder a créditos, participar en ciertos mercados, establecer alianzas y proteger sus operaciones. Por eso, la formalización debería acompañarse de orientación y condiciones accesibles, de modo que se perciba no solo como una obligación, sino como una oportunidad para fortalecer la empresa.

En este contexto, la Semana Global del Emprendimiento 2026 ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de emprendimiento que Honduras necesita. No basta con promover la creación de más negocios; también es importante ayudar a que estos puedan consolidarse, adaptarse y crecer.

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Para alcanzar ese objetivo, la formación emprendedora es fundamental. Quien emprende necesita desarrollar habilidades para planificar, administrar recursos, comprender a sus clientes, manejar las finanzas y tomar decisiones con información. También requiere aprender a evaluar riesgos y reconocer cuándo debe ajustar su modelo de negocio.

Como reflexión final, emprender es mucho más que iniciar un negocio, es asumir el desafío de convertir una idea en una oportunidad que pueda sostenerse y aportar al bien común. Honduras necesita empresas capaces de adaptarse, aprender y crecer con valores, preparación y visión de futuro. La Semana Global del Emprendimiento 2026 puede ser un llamado a creer en ese potencial y a trabajar para desarrollarlo.

Si cada emprendimiento se construye con propósito, disciplina y compromiso, la creatividad y la resiliencia de las personas podrán transformarse en organizaciones de valor que contribuyan a un país más próspero, justo y sostenible.