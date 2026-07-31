San Pedro Sula no espera: produce confianza

San Pedro Sula no es una ciudad que espera sentada a que el país se ordene. Mientras en Tegucigalpa se discuten expedientes, crisis, comunicados y disputas políticas, en el Valle de Sula se abren negocios, se cargan contenedores, se contrata personal, se pagan planillas y se sostiene buena parte del pulso productivo de Honduras.

Por eso, cuando se habla de confianza pública, no hablamos de un concepto abstracto. En una ciudad de empresas, maquilas, comercio, industria, logística y trabajadores que salen todos los días a ganarse la vida, la confianza también tiene valor económico. La confianza influye en decisiones de inversión, contratación, consumo, crédito, producción y empleo.

La reciente Feria de Oportunidades impulsada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, con más de 150 empresas y más de 2,500 plazas disponibles, mostró una cara importante del país: la de una región que no solo reclama soluciones, sino que también genera oportunidades. La presencia del ministro de Trabajo, Fernando Puerto, y de otras autoridades de Gobierno en ese espacio envió una señal que debe cuidarse: cuando el sector privado y el Estado se coordinan alrededor del empleo, la confianza deja de ser discurso y se convierte en oportunidad concreta.

Estas jornadas no resuelven por sí solas el problema laboral del país, pero sí muestran una ruta. Conectan empresas con personas. Acercan vacantes a quienes buscan trabajo. Hacen visible una demanda real de talento humano. Y, sobre todo, recuerdan que en Honduras también hay un país que produce, invierte y trabaja, aunque muchas veces quede opacado por la agenda del conflicto.

Una ciudad productiva necesita carreteras, energía, seguridad, simplificación de trámites y reglas claras. Pero también necesita una conversación pública que no destruya confianza todos los días por falta de contexto. Las noticias sin explicación suficiente también tienen costo económico y social.

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Un ejemplo reciente ayuda a entenderlo. El caso del Banco Central de Honduras mostró cómo una institución técnica puede quedar expuesta no solo por un expediente judicial, sino por la forma en que ese expediente es narrado públicamente. Cuando una noticia se asocia a palabras como bóveda, desfalco, funcionarios, exfuncionarios o dinero público, la ciudadanía no siempre alcanza a distinguir entre custodiar, autorizar, investigar, acusar o responder judicialmente. Si esa cadena no se explica con claridad, la impresión termina ocupando el lugar de la comprensión.

No se trata de volver sobre un caso que ya perdió intensidad pública, ni de adelantar responsabilidades que corresponden a la justicia. La lección es más amplia: las instituciones deben comunicar con oportunidad y pedagogía, porque una noticia mal explicada puede dejar una duda instalada mucho después de que el titular desaparece. Y en una región productiva como San Pedro Sula, donde la confianza influye en inversión, empleo y decisiones empresariales, esas dudas también tienen costo.

San Pedro Sula entiende mejor que nadie que la confianza no se decreta. Se construye. Se construye con empleo, inversión, cumplimiento, seguridad jurídica, instituciones que funcionan y comunicación pública responsable.

Los medios tienen derecho y obligación de informar. Las instituciones tienen el deber de explicar. El sector privado tiene el desafío de seguir produciendo. Y la ciudadanía tiene derecho a comprender, no solo a reaccionar.

Por eso, una feria de empleo en San Pedro Sula no debe verse como un evento aislado. Puede leerse como una señal de país: cuando se juntan empresas, trabajadores e instituciones, aparece una ruta distinta. No la ruta del escándalo permanente, sino la de la confianza práctica; esa que se mide en oportunidades, plazas abiertas, inversión que se mueve y personas que buscan trabajar.

Honduras necesita más noticias que expliquen y menos titulares que solo enciendan. Necesita más coordinación público-privada y menos ruido sin desenlace. Necesita instituciones que comuniquen mejor y medios que ayuden a entender mejor.

Porque en una ciudad como San Pedro Sula, la confianza no solo calma. La confianza también produce.