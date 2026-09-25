Salvavidas anónimos

“Consagraré mi vida al servicio de la humanidad. Guardaré a mis maestros el debido respeto y gratitud”, prometió Julián Baires, basado en el Juramento del Padre de la Medicina de la Grecia antigua, Hipócrates, al ser juramentado como el primer médico graduado en la Universidad Autónoma de Honduras en 1888.

El próximo martes 27 de octubre se celebra el Día del Médico Hondureño, recordando esa fecha de 1962, cuando se funda el Colegio de Médicos en Honduras, con su primer presidente, Gilberto Osorio Contreras, y en este año 2026, Samuel Santos Fuentes.

Honduras, con una población de 11.3millones de habitantes, solamente tiene un promedio de 21,000 médicos, hombres y mujeres. De ellos, unos 5,000 laboran con la Secretaría de Salud (SESAL), disgregados en los 298 municipios, especialmente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés.

Y lo lamentable es que cualquier cantidad de médicos ha emigrado a diversos países, en especial a Estados Unidos y España, en busca de empleos, y algunos han formado parte de las tradicionales caravanas.

Esos “salvavidas”, con sus tradicionales batas blancas y sus estetoscopios colgando, que te revisan todo el cuerpo por fuera y por dentro. Esos son los ángeles de la vida que sanan cualquier tipo de enfermedades o accidentes y, en los momentos más críticos, te espantan hasta la muerte.

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O como el cirujano que se vuelve especialista en el quirófano, con sus sabios conocimientos y diestras manos cubiertas con blancos guantes, rescata una vida o, en algunos casos, confirma su muerte.

Esos hombres y mujeres pasan uno de los peores momentos, al tenerlos sin salarios durante todo el año de 2026 y el irrespeto al estar acéfala la Secretaría de Salud, al autonombrarse en ese importante y delicado puesto el presidente, Nasry Asfura, en un país llamado Honduras.