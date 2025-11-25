Respuestas que esperan sampedranos

Los principales retos de las próximas autoridades municipales de San Pedro Sula deben ser resolver dos graves problemas que atentan contra el urbanismo y el medio ambiente: reubicar las miles de familias asentadas en los bordos de los ríos y despejar las calles invadidas por vendedores ambulantes.

Estos desafíos no han sido enfrentados directamente por ningún alcalde porque requieren de un alto costo económico y político, pero sobre todo enfrentar a grupos poderosos que hacen un pingüe negocio con el infortunio de familias que desean un techo, aunque sea en un bordo, o de personas que buscan montar un negocio en plena calle bajo el argumento de que tienen derecho a ganarse la vida de cualquier manera.

La cantidad de gente viviendo en los ilegales asentamientos se incrementa permanentemente debido a la falta de proyectos habitacionales para personas de escasos recursos económicos.

Son tantas las familias que habitan en estos cordones de miseria que reubicarlas resulta una tarea titánica, costosa, y hasta riesgosa desde que personas inescrupulosas metieron sus manos para cobrar por los predios usurpados, incluso por los servicios de agua y luz que roban en esos arrabales sin ley.

Las soluciones ofrecidas por autoridades y políticos son fabulosas como numerosas, pero hasta el sol que nos alumbra hoy no hay atisbos de que lleguen a concretarse. Es así que estos encantadores de serpientes han hecho soñar a los sampedranos con parques lineales de múltiples atractivos, o un plan integral entre la municipalidad, el Gobierno y la empresa privada; pero en ningún presupuesto figuran proyectos de reubicación para liberar los 16 bordos que circundan la ciudad.

En cuanto a los vendedores establecidos en las calles, hasta 2021 las organizaciones afines registraban unos 11,500 de ellos. Aunque no se han hecho nuevos censos, sus dirigentes estiman que han surgido más de tres mil nuevos vendedores en el centro, más los que se están apostando en los barrios, colonias y a las orillas de los bulevares. Si hoy aparece un vendedor primerizo en estos sitios, mañana habrá dos, y así van amenazando en convertir la ciudad en un enorme mercado.

Por lo anteriormente expuesto es imperativo que veamos con lupa las propuestas de los cinco candidatos a la alcaldía de San Pedro Sula, llamada la Ciudad del Adelantado, no por el grado de desarrollo alcanzado, sino porque fue fundada por Pedro de Alvarado, quien ostentaba el grado de Adelantado conferido por los reyes de España en tiempos de la conquista.

Sin embargo, debemos reconocer que también la urbe industrial tiene una cara espléndida de modernidad que contrasta dramáticamente con los caramancheles en las vías públicas y los bordos atestados de calamidad.