Etimológicamente, la virtud de la responsabilidad se ejercita cuando somos capaces de responder como se debe a los compromisos previamente contraídos. Estos compromisos pueden ser tácitos, como los deberes de estado, o formalmente expresados. Pero, ya sea que hayan mediado palabras o no, existe la obligación ética de cumplirlos.

Existen, para el caso, compromisos para con la propia familia. Como padres, tenemos, en primer lugar, el deber de dar ejemplo a nuestros hijos. Tanto el padre como la madre están en la obligación de comportarse de tal manera que su conducta sea digna de imitación. De hecho, todos sabemos bien que el ámbito natural en el que se da la transmisión de valores es el hogar. De ahí que quienes encabezamos una familia debamos actuar siempre con la clara conciencia de que lo que digamos o dejemos de decir, y lo que hagamos o dejemos de hacer, incidirá directamente en la formación del criterio moral de los hijos y en su futura conducta. Y de esto nadie puede librarse ni excusarse. Por supuesto que, más adelante, en el legítimo uso de su libertad, ellos decidirán por sí mismos y trazarán sus particulares rutas de vida, pero quedará siempre un sustrato ético que nadie les podrá arrancar.

También debemos responder a las exigencias de la vida laboral. Lo decía la semana pasada, cuando hablaba de la virtud de la justicia: hay que exigir condiciones de trabajo y salarios dignos, pero también hay que merecerlos. Un vago, un irresponsable, un individuo que no da la talla ante las exigencias de su labor, no tiene derecho a pedir nada. Y esto tiene que ver con el aprovechamiento del tiempo, con el cumplimiento de horarios y con los resultados del trabajo encomendado. Quien cobra sin haber puesto empeño en lo que debería hacer, simple y sencillamente está robando; se está apropiando de algo que no le corresponde.

Y en la vida ciudadana también existen obligaciones que cumplir. Nadie puede darse por excusado de la responsabilidad de trabajar por el bien común, por la convivencia armónica y civilizada y por el desarrollo social. Resulta irresponsable pensar que la buena marcha del país es tarea exclusiva de los dirigentes políticos o de quienes fueron electos para liderarlo. Todos somos corresponsables de todo, desde la limpieza de nuestras calles hasta la defensa de la democracia representativa y participativa. Y quien no lo haya entendido así ha perdido incluso el derecho a quejarse.

Como ven, tenemos el deber de responder responsablemente en todo y ante todos.