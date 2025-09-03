Prueba democrática

El 26 de agosto de 2025, SpaceX logró con éxito el décimo vuelo de prueba de Starship. La nave amarizó de forma controlada en el océano Índico, a apenas tres metros del punto previsto.

Los tres lanzamientos anteriores, los vuelos de prueba número 7, 8 y 9, en enero, marzo y mayo de 2025, respectivamente, no resultaron tan exitosos. El vuelo de prueba número 10 se prolongó durante 66.5 minutos.

Se lograron desplegar ocho simuladores de satélites Starlink a través de su compuerta lateral y se logró reencender uno de sus motores Raptor en pleno vuelo, una maniobra que había tenido éxito solo una vez.

La Starship 37 encendió un motor en el espacio para desorbitar con un ángulo de reentrada severo, una serie de maniobras agresivas con los alerones, y un escudo térmico deliberadamente incompleto.

Aunque al amarizar la nave explotó, SpaceX aclaró que eso era previsible. Lo central fue que la nave soportó el reingreso, recopiló datos sobre su escudo térmico y demostró que los rediseños funcionaron.

SpaceX asegura que se han recopilado enormes cantidades de datos que servirán para perfeccionar el diseño y seguir avanzando hacia el objetivo de convertir a Starship en la nave reutilizable más potente del mundo.

SpaceX detalló que “se cumplieron todos los objetivos principales, lo que proporcionó datos cruciales para fundamentar los diseños de la próxima generación de Starship y la primera etapa del cohete llamada Super Heavy”.

“Durante una campaña de pruebas de vuelo, el éxito se seguirá midiendo por lo que podamos aprender”, con el vuelo de prueba número 10 “se pusieron a prueba los límites de las capacidades del vehículo”, destacó SpaceX.

