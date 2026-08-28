Las y los precoces candidatos presidenciales en Honduras ya están apareciendo en la palestra política y mostrando, disimuladamente, sus perfiles en los tres partidos políticos predominantes. Como siempre, varios voceros, especialmente influencers de las redes sociales, están promoviendo algunos perfiles.

Nos parece una falta de respeto para el pueblo estas campañas digitales, sabiendo que el presidente Nasry Asfura recién cumplió siete meses en el poder y el eco del grito de la racha aún se escucha en el ambiente nacional.

La sociedad hondureña está esperando que las promesas de campaña del Partido Nacional y sus principales líderes comiencen a traducirse en esos proyectos de país que todavía no se ven. Por el contrario, la crisis actual por la cual atraviesa la nación es lamentable. Una de las fórmulas de esta pobreza es comparar los 12 mil lempiras promedio del salario mínimo con el costo de 16,000 lempiras de la canasta básica familiar, cuando la mayoría de las 2.6 millones de familias distribuidas en los 298 municipios han perdido poder adquisitivo, en especial durante este año 2026.

Los gobernantes actuales anuncian que ha bajado el índice de pobreza y algunos funcionarios ignorantes afirman que la pobreza está desapareciendo en el país, pero será por las crecientes emigraciones hacia otros países. Pues más del 70 % pertenecen a la clase pobre.

Honduras no ha podido superar la desventaja de que exporta un promedio de 11,000 millones de dólares en productos, pero importa más de 19,000 millones de dólares anuales. Tiene un eterno déficit comercial.

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Mientras no exista una auténtica reforma agraria en la que se implementen leyes agrícolas para mejorar la producción en el campo, en beneficio común, en especial del campesinado, que es la mayoría y que por siempre ha sido el más marginado en un país llamado Honduras.