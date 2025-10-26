Pix en Brasil y su aplicación en Honduras (I)

Las ventajas de contar con plataformas financieras propias. En la era digital, los países que desarrollan plataformas financieras propias logran autonomía y eficiencia económica. La implementación de sistemas de pagos electrónicos diseñados localmente responde a realidades culturales y económicas locales.

Estas plataformas reducen la dependencia de soluciones privadas internacionales, promueven la inclusión financiera y dinamizan la economía con transacciones rápidas y seguras.

Tener una billetera estatal o sistema de transferencias facilita las políticas monetarias del Banco Central, mejora la trazabilidad del dinero y estimula la innovación tecnológica nacional. Además, fuerza a la banca tradicional a modernizarse frente a soluciones más ágiles.

Origen y crecimiento de Pix en Brasil. Pix es una plataforma de pagos instantáneos lanzada por el Banco Central de Brasil en noviembre de 2020. Desde sus inicios, su meta fue brindar pagos gratuitos, seguros y 24/7 en tiempo real.

La adopción fue rápida y masiva. En menos de tres años, Pix superó a otros medios de pago como tarjetas de crédito y efectivo, y actualmente es el método de pago más utilizado en Brasil. Triunfó por su facilidad de uso (clave Pix como teléfono o email), gratuidad, velocidad e integración total con bancos y aplicaciones.

¿Se podría implementar algo así en Honduras?

La respuesta es sí, y debe verse como prioridad estratégica. Honduras, como muchos países de América Latina, enfrenta retos importantes en inclusión financiera.

Un sistema similar a Pix podría revolucionar el acceso al dinero digital, especialmente en zonas rurales donde predomina el efectivo.