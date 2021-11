¿Te imaginas una película basada en la historia de tu vida? Hazlo. Es un buen ejercicio para analizar tu desempeño. Porque si no fuera de tu agrado deberías hacer modificaciones y apresurarte porque el tiempo pasa rápido. He aquí algunas reflexiones sobre este aspecto.

En primer lugar tienes que entender que todo lo que tienes, o no tienes, es debido a tus decisiones. Todos los días las tomas. Buenas o malas. Acertadas o no. Eres soberano en ellas. Que no viniste a este mundo a sufrir. No viniste a pagar algo. El Creador te dio la oportunidad de desarrollar una vida como tú la quisieras. Y eso has hecho. Si no tienes la vida que deseas es responsabilidad tuya.

Debes situarte en primer lugar de importancia en tu vida. Si tú estás bien, todo lo que te rodea estará bien. Cuando irradies paz y armonía, todo tu entorno mejorará en consonancia.

No dejes para después lo que debe hacerse en su momento.

Eso se llama procrastinar. Cuando lo haces te envías un mensaje de desinterés, irresponsabilidad y ausencia de propósito. Esta es una razón por la cual las personas no alcanzan sus metas.

Debes ser disciplinado en todo. El orden y la disciplina solo puede generar resultados exitosos. Lo contrario solo genera fracaso.

Debes instruirte. En los momentos actuales, los jóvenes creen que pueden ser exitosos sin estudiar una profesión.

Nunca la sabiduría es obsoleta. Y esa solo se obtiene del aprendizaje y la experiencia. Así que instrúyete de la manera que sea, libros, publicaciones serias, estudiando una profesión, pero no desprecies el poder del conocimiento.

Sé agradecido. Serlo te generará más abundancia. Y debe ser genuino, con intención, de corazón. ¿Has dado gracias por tu vida alguna vez?

Sé positivo. Siempre. Requiere de una férrea disciplina lograrlo. Se trata de sustituir la calidad de pensamientos que quieres en tu mente. Atraes lo que piensas. Un ejemplo claro de esto, los hipocondriacos. La ley funciona en ambos sentidos. Atraerás lo positivo o lo negativo, según lo que pienses.

Cuídate. Se te dio un cuerpo bajo tu responsabilidad. Durará mucho o poco según lo trates. Si tienes automóvil sabes a lo que me refiero. Que no sea muy tarde cuando te des cuenta de que abusaste de él. Tu cuerpo es inteligente. Entiende mensajes. ¿Cómo interpretará el mensaje que le das a diario?

Una buena vida se forja, no es producto del destino, de la suerte o de un designio divino. No la desperdicies. Espera siempre lo mejor.