Hoy, yo deseo ser la persona más feliz de la tierra, me olvidaré de mí misma. Hoy me saciaré de Dios... Hoy buscaré la quietud y la soledad para escucharte, Jesús divino, y encontrar en Ti la fuente de mi sabiduría. ¿Qué nos llena y realiza realmente? ¿Tendremos más valor porque logramos hacer más cosas o porque ganamos más dinero?

En la época actual, el hombre-prisa es señal característica del corre-corre en que vivimos. Debemos hacer muchas cosas en poco tiempo. No importa el presente, hay que atesorar para el futuro. Por lo general, a todos nos falta tiempo para realizar más cosas. No nos conformamos con lo que tenemos o con lo que hacemos.

El trabajo nos esclaviza y también los deberes y actividades sociales. Y por eso, dejamos de disfrutar los acontecimientos bellos gratuitos de la vida.

No nos comparemos a la computadora, la cual a pesar de ejecutar grandes trabajos en corto tiempo y de suministrar datos eficientemente, no tiene más valor que la persona que la maneja y programa.

Si usted debe hacer muchas cosas, por favor estudie y dé prioridad a las más importantes. No se preocupe si no puede terminarlas todas; Dios así lo quiere. Él no nos juzgará por el montón de cosas que hicimos sino por nuestra disponibilidad y deseo de cumplir. No busquemos la felicidad en cosas materiales. Encontremos la felicidad en nosotros mismos, en el entorno que nos rodea y en el amor a Dios y al prójimo.

En vez de tantas actividades, el hombre debe cultivar sus valores reales: inteligencia, creatividad, libertad, amor, buen humor, proyección social, alegría... No podemos ser felices solo con el resultado de trabajar y trabajar. Detengámonos y saboreamos el momento presente; contemplemos la creación; miremos más allá de los sentidos y meditemos sobre el propósito de nuestra vida.

A pesar del coronavirus, hoy seré la persona más feliz de la tierra. Planearé mis actividades... no tendré prisa... Tomaré la mano de mi Señor y caminaré a su lado... Viviré despacio pero plenamente...