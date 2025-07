Nace un Starr

El comienzo de su vida no fue muy distinto al de muchos; un padre que se marcha cuando él es todavía un niño y una madre que debe trabajar duro para sacar en adelante los gastos de la casa. Los primeros años de Richard Starkey fueron difíciles, ya que resultó ser un niño muy enfermizo, tanto que una infección bacteriana le indujo un coma que duró diez semanas! Y solo algunos años después un problema con sus pulmones lo mantuvo internado dos años en el hospital.

Es una cosa curiosa lo que ha sucedido a varios niños que se han visto, de una manera u otra, obligados a recluirse en cama debido a una dolencia. Por mencionar solo algunos: recién apenas comenzada su infancia, Julio Cortázar sufrió varias enfermedades, una tras otra, que lo mantuvieron sin salir de casa y de la cama por un buen tiempo. Frida Kahlo también pasó varios años en su lecho de enferma luego de un terrible accidente en tranvía que le dejó un dolor crónico; o sea, de por vida. Igualmente, Ruby Pérez, a causa de un accidente automovilístico, debió permanecer hospitalizado por poco más de un año cuando era apenas un jovencito.

Mientras duró su convalecencia, Cortázar descubrió la belleza de la lectura y mientras “devoraba” todos los libros que se encontraba de frente aprendió también que se le daba la escritura. Frida entendió que tenía talento para pintar, Ruby se dio cuenta de que poseía habilidades vocales, que se le daba muy bien el cantar, y nuestro Richard se aburría (y una de las fuentes de la creatividad es el aburrimiento) tanto que optó por aprender a tocar el tambor. Lo hacía tan bien que el nuevo esposo de su madre decidió regalarle su primer batería. Esto le ayudó a formar parte en una de las bandas más importantes (hasta ese momento) de su natal Liverpool, para luego recibir la propuesta de George Harrison y ser miembro de la que se convertiría en una de las bandas musicales más importantes del mundo (y hasta este momento).

¿Algunas curiosidades de Ringo Starr? Su nombre artístico se debe a que usaba muchos anillos (ring). Ama hacer cortes de cabello, cuando aceptó unirse a The Beatles lo hizo únicamente porque deseaba reunir dinero para abrir su propia peluquería, no tenía gran fe en el grupo, así que pensó que sería una cosa temporal. Es zurdo, pero es capaz de tocar una batería para diestros, lo cual le da un toque especial a su tonada. Fue el único de la banda que quería a Yoko Ono. Los lectores de la revista Rolling Stones lo eligieron como el quinto mejor guitarrista de la historia, esto en 2011. A causa de que perdió el control con la bebida se vio en la necesidad de internarse en una clínica de rehabilitación en Estados Unidos, y desde entonces no ha vuelto a recaer. En 2020 fue reconocido como el baterista más rico del mundo. Nunca pudo abrir su peluquería, pero es que... no se puede tener todo en la vida.

Ringo asegura que estar molestos es una pérdida de energía y tiempo innecesarios y que por esto él trata de estar contento, siempre.

¡Hoy cumple 85 años! Y sin lugar a duda esta filosofía de vida le sienta muy bien.