La melodía que el diputado Rolando Contreras dedicó al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, en San Pedro Sula, me hizo recordar los tiempos gloriosos de Travesía, en Puerto Cortés, y a un popular personaje garífuna que tenía sus dominios en esas playas. Este simpático caballero era don Modesto Arzú, propietario de un restaurante y centro de bailes que atraía a cientos de turistas en las tardes dominicales allá por los años setenta. Era muy querido por su clientela y por los dueños de los conjuntos musicales a los que contrataba para amenizar la recreación de bañistas y bailadores que llegaban de distintos rumbos del país.

Una de aquellas agrupaciones musicales que estaban en boga en ese tiempo irrepetible era Los Kobdas, cuyos integrantes, encabezados por su propietario, Luis Núñez, compusieron la canción instrumental Mister Modesto, a ritmo de rocksteady, dedicada al señor Arzú por considerarlo un mecenas de los músicos. No hay letra en la melodía, a excepción de un tarareo y frases habladas en inglés que recuerdan los bailes en Travesía y a su organizador, míster Modesto.

El esplendor de los parajes de Travesía comenzó a declinar con la llegada al territorio hondureño de sucesivos huracanes, comenzando por el Fifí y culminando con el Mitch, que le dio el tiro de gracia como destino turístico a esta y otras playas del litoral Atlántico.

Cuatro décadas después de la época de míster Modesto, la comunidad garífuna de Travesía tuvo el orgullo de recibir, en silencio, al cantante de fama internacional José Feliciano, quien llegó de incógnito a visitar a su amigo Froylán Lambert, con quien fue compañero en un conservatorio de música en Nueva York. Nadie, en ese momento, se dio cuenta de que el cantante y su amigo estaban departiendo con guífiti en la casa de este. Fue hasta que Lambert me reveló lo sucedido que lo hice público a través de La Prensa, el ocho de enero de 2011.

Los sepulcros de míster Modesto y del músico Lambert en el cementerio de la aldea Travesía hablan, en su mutismo, de estas dos historias: una del remoto esplendor de sus playas y otra de un grandioso encuentro relacionado con la amistad y el talento.

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Queda nomás una duda por despejar: ¿por qué el diputado y hermano del alcalde Roberto Contreras, en su eufórica dedicatoria, relaciona a Zambrano con la melodía dedicada a míster Modesto? Puede ser porque considera que el presidente del Poder Legislativo es modesto o simplemente porque quiso apoyar públicamente la campaña encubierta de su presidente para convertirse, a futuro, en el candidato presidencial del Partido Nacional.