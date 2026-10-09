El pasado 7 de octubre falleció el cantautor ítalo-argentino Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido como Piero, intérprete de la canción "Mi viejo". Cada Día del Padre, en cualquier país del mundo, esta melodía se convertía en una especie de cadena nacional. Años después, su trayectoria también dio origen a la dupla conocida como Piero-José, formada junto con el escritor José Tcherkaski.

Desde 1969 empezó a sonar en la radio aquel poema musical titulado "Mi viejo". Hasta el pasado 19 de marzo de 2026, Día del Padre en Honduras, todavía se escuchaba en algunos lugares donde se aprecia la música clásica, compuesta con sentimiento. Son canciones que parecen estar en extinción ante las nuevas generaciones de la música.

Piero, nacido en Puglia, Italia, el 19 de abril de 1945, forma parte de las familias italianas que emigraron a Argentina años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Siendo aún un jovencito, mientras su padre, Lino, se ganaba la vida arreglando radios y tocadiscos, él componía aquella canción dedicada a su progenitor: "Mi viejo".

Se convirtió en cantautor de música protesta debido a la crisis política y social que vivía Argentina bajo gobiernos militares de facto. En 1973, Argentina tuvo tres presidentes: Alejandro Agustín Lanusse, Héctor J. Cámpora y Juan Domingo Perón. Entre 1974 y 1980, el país tuvo como presidentes a Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón y el dictador de facto Jorge Rafael Videla. Entre sus canciones también figuran "Ay país", "Para el pueblo lo que es del pueblo" y "Que se vayan ellos".

En 1976 regresó exiliado a Italia y, años después, se trasladó a España y luego a Colombia, país cuya nacionalidad obtuvo en 1994, durante la presidencia de Ernesto Samper. Allí fue galardonado en los premios Grammy y, en 1996, grabó la canción "América".

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Asimismo, según la información que se menciona, a tres días de su muerte en París, Francia, la canción "Yo vengo" fue seleccionada como tema para abrir un desfile de moda previsto para 2027.

De toda esa triste y exitosa carrera musical de Piero, en la mayoría de los pueblos solo lo conocieron por interpretar "Mi viejo", como ocurrió en un país llamado Honduras.