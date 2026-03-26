La Nasa trasladó el cohete Artemisa II Space Launch System (SLS) nuevamente a la plataforma de lanzamiento 39B. El SLS pasó casi un mes dentro del Edificio de Ensamblaje de Vehículos para realizar tareas de mantenimiento. El cohete Artemisa II de la Nasa completó su viaje desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos hasta la plataforma de lanzamiento 39B, poniendo fin a una travesía nocturna de aproximadamente 10 horas.

El cohete y la plataforma de lanzamiento móvil fueron transportados a lo largo de 6.5 kilómetros por el vehículo transportador Oruga 2 de la Nasa. Actualmente, los equipos de tierra prepararán el cohete y los sistemas de la plataforma.

Con el traslado hacia la plataforma, la misión entra en su etapa final previa al lanzamiento. Los equipos continúan evaluando todos los sistemas antes de la ventana de lanzamiento, que se abre el 1 de abril.Cada fase es verificada rigurosamente para minimizar riesgos durante la operación. Estas incluyen pruebas de sistemas, revisión de conexiones y monitoreo de condiciones externas. El traslado se produjo después de un ensayo general realizado el 21 de febrero, conocido como “Wet Dress Rehearsal”.

Los equipos detectaron un problema en el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete.Esta situación obligó a retornar el sistema al edificio de ensamblaje para realizar correcciones. Los ingenieros lograron resolver la falla que afectaba el suministro de helio en el cohete.Asimismo, se realizaron múltiples actualizaciones para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. El Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) es el cohete más potente desarrollado por la Nasa. En el Congreso Nacional de Honduras, nuevos y viejos diputados realizan múltiples actualizaciones en cómo funcionan los zafarranchos.