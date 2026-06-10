¡Los guardianes del honor!

“El coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él”: Nelson Mandela.

A todos los hombres y mujeres policías: su labor exige valentía, coraje, disciplina y la vocación de servicio. Cada día enfrentan desafíos complejos para proteger la comunidad, auxiliar a quienes lo necesitan y mantener la convivencia social.

Lo cual es fundamental para la convivencia en el bien común, el respeto y la dignidad. Su esfuerzo, muchas veces silencioso, permite que miles de personas desarrollen sus actividades con tranquilidad.

Entre los beneficios que los policías pueden dar es la reducción de la delincuencia, protección de bienes públicos y privados, una mejor calidad de vida y establece una mayor estabilidad social y económica.

Siempre vemos a la Policía, y cada uno es libre de expresar su libertad de pensamiento sobre ellos, pero las instituciones como tal son vitales y no fallan; la humanidad es vulnerable y existen casos aislados de maldad y corrupción; pero no podemos juzgar a nada ni a nadie.

Es tiempo de agradecer y honrar a cada policía que ofrece su vida; asimismo, nos unimos al dolor de los familiares que han evidenciado la pérdida de un ser amado en el ejercicio del deber. Gracias por responder al llamado de emergencia, proteger a las personas vulnerables y a las víctimas, la tarea ardua en buscar personas desaparecidas, colaborar en evacuaciones, rescates y promover los programas de prevención comunitaria.

“Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal”, Romanos 13:3 (NTV).

Tuve el honor de impartir una conferencia en la Academia Nacional de Policía (Anapo), donde pude apreciar a todos comprometidos con su formación profesional y personal, preparados para servir mejor a la sociedad.

Gracias a todos los policías en su día; hombres y mujeres que destacan por su fortaleza, honor y valentía al velar por la protección del pueblo.