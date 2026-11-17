Usted probablemente tiene algo de segunda en su casa. Quizás el teléfono desde el que está leyendo esto, el carro que anda, la ropa que se pone o la refri en la cocina. En este país, hasta el simple gusto de estrenar se volvió un lujo. No es casualidad que vivamos rodeados de cosas usadas; es que, para la mayoría, comprar nuevo dejó de ser una opción. Aunque le sacamos provecho y hasta hacemos negocio con lo usado, conviene preguntarse qué dice esto de nuestra economía.

Cuando el salario apenas cubre lo básico, cualquier ahorro es obligatorio; el problema es que lo barato suele salir caro entre repuestos, fallas y aparatos que mueren antes de tiempo. Además, seguimos dependiendo de mercancía extranjera: revendemos y reciclamos todo, pero somos incapaces de producir lo nuestro.

No se trata de despreciar lo usado, porque hay quienes compran de segunda por gusto o por buen ojo financiero. El verdadero drama es que millones de hondureños no tienen opción a elegir: convirtieron la necesidad en costumbre, y esa costumbre en algo que ya nadie cuestiona.

¿Qué podemos hacer? Dejar de asumir que vivir con ingresos insuficientes es algo a lo que debemos resignarnos. Necesitamos empleos mejor remunerados, más oportunidades de crecimiento y condiciones que permitan a las familias consumir sin comprometer su estabilidad financiera.

Pero también debemos aprovechar el mercado que ya existe. Honduras podría desarrollar una industria alrededor de la reparación, el reacondicionamiento y la recuperación de productos, generando empleos y nuevos negocios para técnicos, talleres y emprendedores.

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En lugar de limitarnos a importar y revender mercancías usadas, podemos agregarles valor, extender su vida útil y convertir esa actividad en una oportunidad para producir, innovar y generar riqueza dentro del país.

Comprar usado no debería avergonzarnos. Reutilizar es inteligente y aprovechar los recursos es necesario. Pero tampoco deberíamos celebrar como progreso una economía en la que tantos ciudadanos no pueden estrenar ni siquiera aquello que necesitan.

Un país no debería acostumbrarse a vivir de lo que otros ya no necesitan. El verdadero progreso comienza cuando podemos elegir qué comprar, no cuando tenemos que conformarnos con lo que nos alcanza.