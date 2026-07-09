Lo hizo con Honduras

Taiwán continúa ampliando su respaldo a Paraguay con una estrategia de cooperación que abarca infraestructura, salud, desarrollo productivo y comercio.

El año pasado, el gobierno taiwanés otorgó un préstamo blando de 200 millones de dólares para la construcción de viviendas sociales. Además, donó 20 millones de dólares, como parte de un fondo de 62 millones, destinados a la construcción del nuevo Hospital General de Asunción.

El futuro centro asistencial será edificado sobre un terreno de casi 11 hectáreas, de las cuales cinco estarán destinadas a la infraestructura hospitalaria, con una superficie construida superior a los 38,000 metros cuadrados.

El hospital contará con 246 camas de hospitalización, 88 camas de cuidados intensivos —para pacientes neonatales, pediátricos y adultos—, 67 consultorios para atención ambulatoria y de emergencias, además de 11 quirófanos para cirugías, maternidad y atención de urgencias.

En el sector salud, Taiwán también ha trabajado junto al Ministerio de Salud de Paraguay en la implementación del Sistema de Información en Salud (HIS), una plataforma que digitaliza los expedientes clínicos, agiliza las consultas médicas y mejora la entrega de medicamentos en más de 1,240 establecimientos públicos.

La cooperación también se ha extendido al ámbito productivo. Expertos taiwaneses impulsan una industria local de piscicultura para diversificar la economía paraguaya, tradicionalmente enfocada en la producción de carne bovina y soya, permitiendo incluso el desarrollo de proyectos de cultivo de camarón en agua dulce.

En materia comercial, Taiwán se ha consolidado como el principal destino de la carne de cerdo paraguaya, absorbiendo cerca del 85% de sus exportaciones. Además, figura entre los principales compradores de carne bovina y recientemente abrió su mercado para la carne aviar procedente de Paraguay.

Gracias a este intercambio, Paraguay mantiene una balanza comercial favorable con Taiwán, ya que sus exportaciones superan ampliamente las importaciones, alcanzando valores de hasta 370 millones de dólares al año.

Mientras tanto, China ha insistido en que Paraguay rompa sus relaciones diplomáticas con Taiwán, tal como ocurrió con Honduras, con el objetivo de establecer vínculos oficiales con Pekín.